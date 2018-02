Pääkirjoitus

Putin haluaa presidentinvaaleissa voiton lisäksi hyvän äänestysprosentin

Venäjän

tulevaisuutta luotaavissa raporteissa muistetaan usein mainita, kuinka paljon epä­varmuuksia kaikkiin ennusteisiin sisältyy. On kuitenkin ainakin yksi asia, jota pidetään täysin varmana. Se on Vladimir Putinin valinta uudelle presidenttikaudelle maalis­kuussa pidettävissä vaaleissa. Vaalien ehdokasasettelu on nyt sulkeutumassa.Varteenotettavin oppositiojohtaja Aleksei Navalnyi ei pääse edes ehdolle, koska sekä keskusvaalilautakunta että korkein ­oikeus ovat estäneet sen. Viime sunnuntaina Moskovassa järjestetyn mielenosoituksen aluksi Navalnyi pidätettiin jälleen kerran. Myöhemmin hänet ­tosin taas vapautettiin.Vallitsevan käsityksen tulevien vaalien luonteesta voi tarkistaa kansainvälisten vedonlyöntitoimistojen sivuilta. Jos voittajaksi nousee joku muu kuin Putin, rahansa saa moninkertaisesti takaisin. Kestoehdokas Vladimir Žirinovskin voitto on vedonlyöntikerrointen perusteella melkein yhtä epätodennäköistä kuin se, että irlantilainen muusikko Bono valittaisiin seuraavaksi paaviksi.Koska lopputulos on näin varma, sen luulisi rauhoittavan Kremlin nykyisiä vallan­pitäjiä. Jostain syystä ilmassa on kuitenkin hermostuneita piirteitä.Hallinnon ote kansalaisjärjestöihin on tiukentunut. Kriittisiä verkkosivustoja on suljettu. Viranomaiset ovat yhä tarkempia maahantulotarkastuksissa. Putinin tukena on useita kampanjaorganisaatioita. Viime vuonna lakia muutettiin siten, että vaalipäivä siirtyi tällä kertaa viikolla Krimin valtauksen vuosipäiväksi. Valtiontalouden kiristyksiä on pehmennetty pumppaamalla pahoja päiviä varten kerätty reservirahasto tyhjäksi.enäjän vallanpitäjien toimia on selitetty sillä, ettei presidentinvaalien tuloksessa tärkeää ole vain Putinin valinta tai edes murskavoitto, vaan myös se, ­että vaalit ovat vilkkaat. Venäläislähteiden mukaan tavoitteena on 70/70-tulos: Putinin ääniosuus olisi 70 prosenttia, ja myös äänestysaktiivisuus olisi 70 prosenttia.Hyvä äänestysprosentti antaisi Putinille auktoriteettia sekä Venäjän sisällä että kansainvälisesti. Vaatimaton osallistuminen vaaleihin taas antaisi oppo­sitiolle perusteen sanoa, että pinnan alla muhii tyytymättömyyttä.Äänestysprosentin nosto ei kuitenkaan ole yksinkertaista. On vaikeaa samaan ­aikaan varmistaa yhden ehdokkaan läpimeno ja saada ­äänioikeutetut innostumaan vaaleista. Vahva vastaehdokas lisäisi kiinnostusta mutta voisi ruokkia protestimieltä.Tuloksen saavuttamisen kannalta paras vastaehdokas olisi sellainen, joka aktivoisi osan äänestäjistä mutta ei uhkaisi vaalin lopputulosta. Žirinovski täyttää määritelmän hyvin. Moni kysyy, onko muillakin ehdokkailla – kuten opposition ääneksi julistautuneella televisiopersoonalla Ksenija Sobtšakilla – sama rooli.aaliskuun vaaleissa Venäjällä ei jaeta valtaa uudestaan, mutta vaalien jälkeen ajatus Putinin jälkeisestä ajasta on jälleen yhden askeleen lähempänä. Kansan todellisia mielialoja tulkitaan paitsi ehdokkaiden myös äänestys­boikottien menestystä punniten.Tärkein pelaaja Putinin kauden jälkeisen vallan tavoittelussa on Putin itse. Hän todennäköisesti uusii lähipiiriään ja kilpailuttaa eri linjojen edustajia keskenään.Seuraajapeli on kuitenkin arvaamatonta, koska Venäjältä puuttuu mekanismi, jolla valta siirretään seuraajalle. Todellinen valta ei vaihdu vaaleissa, mutta enää ei ole kommunistipuoluettakaan, jonka sisällä seuraaja seulottaisiin esiin.