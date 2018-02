Pääkirjoitus

Senaatintorin mielenosoitus kiihdytti tunteita, mutta hallituksen pää tuskin sillä kääntyy

Perjantaiseen

, työttömien aktiivimallia vastustaneeseen mielenosoitukseen Helsingin Senaatintorilla osallistui poliisin mukaan yli 10 000 henkeä, tiedotti SAK. Mukana oli myös joitain STTK:n ja Akavan liittoja, mutta keskusjärjestöinä ne eivät olleet mukana.Samana päivänä liittojen järjestämiin lakkoihin osallistui SAK:n mukaan noin 200 000 työntekijää. Pisimmillään lakot olivat vuoro­kauden mittaisia. Lakot oli suunnattu hallituksen toimia vastaan. Ne olivat siis laillisia, jos niistä oli ilmoitettu ajoissa.Mielenosoitus ja lakot kuumensivat sekä mielenosoittajien, työnantajien että töihin pyrkineiden kansalaisten tunteita. Mielenosoituksessa vaadittiin pääministeri Juha Sipilän (kesk) eroa kiihkein sanakääntein.Työnantajajärjestö Metsäteollisuus laski, että päivän lakko aiheuttaa mekaanisessa metsäteollisuudessa ja puusepänteollisuudessa vajaan kymmenen miljoonan euron tappiot, kun vientisatamat ovat kiinni.iikenne ainakin pääkaupunkiseudulla kangerteli, kun metro, raitiovaunut ja suurin osa busseista ei kulkenut. Osa bussivuoroista ajettiin, mutta tieto siitä ei ilmeisesti saavuttanut työmatkalaisia, sillä aamun bussit saivat ajella lähes ­tyhjillään.Mielenosoituksella vastustettiin kahta asiaa: vuodenvaihteessa voimaan tullutta aktiivimallia ja valmisteilla olevaa työnhakuvelvoitetta, jonka SAK on nimennyt ”aktiivimalli kakkoseksi”.Jo voimassa olevan lain vastustamista on moni ­pitänyt myöhäisherännäisyytenä. SAK:sta on vas­tattu, että siellä ei uskottu hallituksen toteuttavan aiettaan; luultiin, että hallitus vähintäänkin pehmentää esitystään. Silloin unohtuu, että nyt käytössä oleva malli on jo pehmennys siihen, mitä virkamiehet olivat kaavailleet. Virkamiesten esittämissä vaihtoehdoissa työttömyysturva olisi jollain aikavälillä pienentynyt varmasti.Aktiivimallissa leikkauksesta voi ainakin teoriassa välttyä, käytännössä tuskin ainakaan joka puolella Suomea. Voi olla alueita, joissa pätkätöitä ei saa, yrittäjyydellä ei saa riittäviä tuloja ja työvoimapalveluiden saatavuuskin on vähän niin ja näin.Laista on sen voimassaolon aikana havaittu epäkohtia, joita ei ilmeisesti valmisteluvaiheessa huomattu. Kuinka esimerkiksi järjestää lapsen hoito pätkätöiden ajaksi?alkansaajajärjestöt ja vasemmisto-oppositio käyttivät lain valmisteluvaiheessa kaikki käytettävissään olevat parlamentaariset keinot, lausuntojen antamisen ja eduskuntakeskustelun. Kun ne eivät riittäneet, SAK turvautui jälkikäteen ­ulkoparlamentaarisiin keinoihin.Eduskunta lisäsi lakiin ponnen. Sen mukaan lakia muutetaan, jos huomataan, että se ei vain toimi aiotulla tavalla. Kokonaan hallitus ei aktiivimallia peru. Sen totesi myös sinisten puheenjohtaja, eurooppa-, kulttuuri- ja urheiluministeri Sampo Terho keskiviikkona.Porvarihallitukselta ei muutenkaan kannata odottaa, että se taipuisi ay-liikkeen tai vasemmisto-opposition painostukseen. Juha Sipilän (kesk) hallitus on omaksunut oman käsityksensä kolmikantaisesta eli hallituksen, työnantajien ja palkansaajien ­yhteistyöstä: asioita voidaan kyllä valmistella yhdessä, mutta jos konsensukseen ei päästä, hallitus toimii tarvittaessa yksinkin.SAK:n ei oikein auta muu kuin toivoa, että vuoden päästä keväällä Sdp nousee takaisin hallitukseen. Puheenjohtaja Antti Rinne on luvannut perua aktiivimallin, jos on hallituksessa. Joku saattoi toivoa mielenosoituksen auttavan myös puoluetta.