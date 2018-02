Pääkirjoitus

Helsinki tarvitsee lisää poikittaista raideliikennettä

suurimmat liikenneväylät kulkevat kohti keskustaa ja sieltä poispäin. Matkustajamäärät kasvavat kuitenkin nopeimmin poikittaisliikenteessä, jossa joukkoliikenne ei toistai­seksi pysty riittävän hyvin kilpailemaan matka-ajoissa henkilöautojen kanssa.Kaupungissa tarvitaan siksi lisää poikittaista raideliikennettä. Tähän tarpeeseen vastaa erityisesti jo ensi vuonna rakenteille tuleva Raide-Jokeri, joka kulkee Itäkeskuksesta Oulunkylän kautta Espoon Otaniemeen.Toinen tärkeä yhteys olisi Kalasataman ja Pasilan välinen pikaraitiotie, jonka suunnitelmat olivat kaupunkiympäristölautakunnassa viime tiistaina. Reitti kulkisi Vallilanlaakson läpi, Vallilan siirtolapuutarhan pohjoispuolelta. Toinen päätepysäkki tulisi Kalasataman eteläpuo­­lelle, Sompasaaren eteläkärkeen Nihtiin, johon tulee myös aikanaan Kruunuvuoren siltoja pitkin Laajasalosta keskustaan kulkevan pikaratikan pysäkki.Joukkoliikennelinjausta kaavailtiin Vallilanlaaksoon jo vuonna 2012. Silloin ­vireillä oli maisemoitu raitiotie ja bussikatu kyseiselle reitille. Valtuusto ei hyväksynyt suunnitelmaa, koska Uudenmaan ely-keskus tulkitsi sen yleiskaavan vastaiseksi. Ongelma poistui vuonna 2016, kun uudessa yleiskaavassa Vallilanlaaksoon varattiin linjaus pikaraitiotielle.uudessa vuodessa suunnitelma on jalostunut pikaraitiotieksi ja Baana-pyöräilyreitiksi. Suunnitelmat herättävät edelleen vastustusta Vallilanlaakson viheralueen läheisyydessä asuvien keskuudessa.Sekä Pasilasta että Kalasatamasta kasvaa suuria asumisen, työpaikkojen ja liikenteen solmukohtia. Suunnittelijoiden mukaan pikaraitiotiellä kulkisi aluksi 24 000 matkustajaa vuorokaudessa, mutta määrät voivat myöhemmin nousta ­jopa 50 000:een. Pikaratikalla pääsisi ­Pasilasta Kalasatamaan 15 minuutissa.Nopeat poikittaiset yhteydet Pasilasta ovat tarpeen, jotta eri puolille kaupunkia ei tarvitse aina kulkea keskustan kautta. Pikaraitiotie on hyvä ratkaisu, koska kasvavaa poikittaisliikennettä on vaikea saada mahtumaan kaduille. Se myös sopii bussiliikennettä paremmin Vallilanlaakson viheralueen viereen.