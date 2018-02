Pääkirjoitus

Näennäisesti irralliset uutiset kertovat samaa tarinaa maksamisen muutoksesta

irralliset, samaan ajankohtaan sattuvat uutiset eivät ole irrallisia, vaan kertovat samasta asiasta.Perjantaina uutisissa kerrottiin, ­ että neuvottelut rahoitusalan palkkakiistassa eivät onnistuneet. Sovinto­esityksen torjuivat Nordean työntekijöitä edustava Nousu ja Ammattiliitto Pro.Samana päivänä kerrottiin myös, että Nordean yt-neuvottelut päättyivät ja työt uhkaavat loppua 200 työntekijältä.Irrallisilta kuulostavat uutiset saavat taustaa Yhdysvalloista. Teknologiajätti Apple julkisti ennätystuloksen. Yhtiö keräsi viime vuoden viimeiseltä neljännekseltä 20 miljardin dollarin voitot.Vaikka Applen saavutus on kova, yhtiö törmää kasvun ja kysynnän rajoihin. Nyt se mahtui raosta myymällä yli odotusten kallista iPhone X:ää, mutta muiden mallien myynti ei ollut yhtä vahvaa.Apple työntää rajojaan kauemmas muissa toiminnoissa. Yhtiö kertoi, että sen oma maksujärjestelmä Apple Pay on noussut hyväksytyimmäksi mobiili­maksujärjestelmäksi maailmassa. Apple Pay laajentuu hyvää vauhtia.Uutiset kertovat lopulta samasta asiasta: perinteiset pankit ja niiden työn­tekijät ovat ahtaalla, kun uudet, sulavammin toimivat maksujärjestelmät valtaavat alaa. Iso murros on jo menossa.