Pääkirjoitus

Uudella arkkipiispalla on edessä hankala tehtävä

Ensi torstaina

käydään evankelis-luterilaisen kirkon arkkipiispan vaalin ensimmäinen kierros. Vaali on kaksivaiheinen. Kirkon jäsenet eivät osallistu siihen suoraan vaan edustajiensa välityksellä.Oletus on, että valintaan tarvitaan ­vielä toinen kierros. Vaalissa on viisi ­ehdokasta, joista kolmen ensimmäisellä kierroksella karsiutuneen kannattajat käytännössä ratkaisevat maaliskuun alussa, kenestä lopulta tulee arkkipiispa.Kirkon monimutkaisessa hallinnossa arkkipiispalla on monessa elimessä ­puheenjohtajan valtaa, mutta hän ei voi komentaa edes muita piispoja. Kirkolliskokouksessa määräenemmistövaatimukset ovat tiukkoja, joten kirkon linjauk­sissa ei nähdä äkillisiä käännöksiä.Arkkipiispa on kuitenkin kirkon tärkein ääni julkisuudessa. Hänen kannanotoillaan on painoarvoa. Sisäiset jännitteet ovat viime vuosina jälleen kasvaneet, joten tuleva arkkipiispa saa tottua kovaankin arvosteluun – on hänen oma linjansa mikä hyvänsä.Opillisten ja sisällöllisten kiistojen ­ohella luvassa on totuttelua tiukempaan talouteen. Suomessa kirkko tosin on ­tähän asti ollut kansainvälisesti verraten taloudellisesti hyväosainen, mutta nyt näköpiirissä on kulujen karsimista.