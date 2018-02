Pääkirjoitus

Espoo vei sosiaaliohjaajat kouluun tukemaan nuoria

Nuorten

syrjäytymisestä puhutaan paljon, mutta teot ongelman ratkaisemiseksi nousevat harvemmin julkisuuteen. Hyviä käytäntöjä on olemassa, mutta ainakin osa niistä näyttää leviävän hämmästyttävän hitaasti.Espoon kaupunki on ollut edelläkävijä, kun se on pyrkinyt auttamaan Suomeen yksin alaikäisinä tulleita turvapaikan saaneita nuoria. Kaksi kaupungin sosiaali­ohjaajaa työskentelee Omnian oppilaitoksessa aikuisten perusopetuksen alku­vaiheessa tukemassa nuoria, joista monilla on taustallaan menetyksiä ja väkivaltakokemuksia.Omniassa opiskelee nyt noin 130 pakolaisnuorta, jotka ovat vähintään 17-vuo­tiaita ja suorittavat Omniassa perus­koulun päättötodistuksen. Suurin osa heistä on kotoisin Irakista, Afganistanista tai Syyriasta. Moni oireilee psyykkisesti sekä kärsii unettomuudesta ja yksinäisyydestä. He ovat olleet Suomessa alle kaksi vuotta, ja suomen kielen taito on useimmilla vielä hyvin heikko. Osalla ei ole ­ollut ­kotimaassaan mahdollisuutta käydä koulua, joten opiskelu on aloitettava ­luku- ja kirjoitustaidosta. Nuoret ovat kiitollisia mahdollisuudestaan käydä koulua, mutta osalla on suuria haasteita ­oppimistaidoissa ja keskittymiskyvyssä.Kun sosiaaliohjaajan voi tavata koulussa, poissaolot koulusta ovat vähentyneet merkittävästi. Tavallinen käytäntö on, ­että sosiaaliohjaajaa tavataan sosiaali­viraston tiloissa.ppilaitokseen jalkautuva kotoutujanuorten sosiaaliohjaus on ehdolla yhdeksi palkinnon saajaksi maaliskuussa pidettävillä sosiaalialan asiantuntijapäivillä.Espoo aloitti toiminnan jo vuonna 2004 kokeilulla, jossa kaupungin maahanmuuttajapalvelut palkkasi Omniaan suomen kielen opettajan ja sosiaaliohjaajan. Tulokset olivat niin hyviä, että kokeilu vakinaistettiin. Yksinkertaiselta vaikuttava ratkaisu on jopa säästänyt rahaa.Vastaavaa toimintaa ei juuri muissa kunnissa ole ollut, mitä sopii ihmetellä. Poikkihallinnollinen yhteistyö näyttää edelleen olevan vaikeaa, vaikka sen ­perään on huudeltu jo vuosia esimerkiksi epäonnistuneiden lastensuojelutapausten yhteydessä.