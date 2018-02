Pääkirjoitus

Suomen EU-politiikka sai uuden ankkurin

Jos Saksaan muodostuu tekeillä oleva suuri koalitio, yksi Saksan hallituksen ensimmäisistä tehtävistä on uuden aktiivisemman EU-politiikan rakentelu. Tätä on kaivannut myös Ranskan presidentti Emmanuel Macron.



Saksan hallituksen – jos siis sellainen tältä pohjalta syntyy – ja Macronin linjauksia odotellaan maaliskuulle. Työtä on pohjustettu ranskalais-saksalaisessa työryhmässä, jossa mukana on ollut virkamiehiä ja tutkijoita. Johtajien punnittavaksi tullee muun muassa euromaiden valtionlainoista paketoitujen arvopapereiden, euroalueen finanssiministerin tehtävän ja valuuttarahaston rakentelu.



Suomen hallitus on suhtautunut uusiin EU-ideoihin nihkeästi. Hallitus pysyy ­paremmin kasassa, jos eletään vain hal­litusohjelman mukaisesti ja sanotaan ”ei” uudelle. Kokoomus on halukkaampi asemoimaan Suomen Saksan ja Ranskan rinnalle. Siniset eivät lämpene ajatukselle, ja nyt keskustalle tulee uusi ankkuri, puolueen johtajaksi pyrkivä euroedustaja Paavo Väyrynen.



Väyrynen leimannee kaikki liikahdukset ”yhteisvastuun kasvattamiseksi” kerätäkseen kannatusta. Koska tämä leima on keskustassa ruma, Väyrynen kutistaa ­puheenjohtaja Juha Sipilän ja Suomen EU-politiikan liikkumatilaa entisestään.