Uudet bulevardit eivät ole vain Helsingin sisäinen asia

hallinto-oikeus on kumonnut Helsingin yleiskaavasta muutamia keskeisiä osia, jotka kytkeytyvät olennaisella tavalla kaupungin kasvu­näkymiin, liikennejärjestelyihin ja asunto­tuotantoon.Hallinto-oikeuden mukaan yleiskaavan varaukset kaupunkibulevardeista Länsiväylälle, Turunväylälle, Hämeenlinnanväylälle ja Lahdenväylälle ovat lain ja maakuntakaavan vastaisia.Oikeus piti siten perusteltuina valituksissa esitettyä huolta siitä, että bulevardisointi estäisi sujuvan liikenteen Helsinkiä laajemmalla alueella.Ratkaisu muistuttaa, että pääkaupunkiseudun suurten liikenneratkaisujen vaikutukset tuntuvat laajalla alueella. Tosin myös pääkaupungin asuntotuotanto­mahdollisuuksien merkittävällä leikkaamisella on laajoja vaikutuksia.Helsingille päätös on hankala, koska uusia asukkaita olisi tulossa, jos asuntoja vain olisi. Paine täydennysrakentamiseen ja esimerkiksi Malmin lentokentän no­­­peaan rakentamiseen kasvaa, mutta se ei ratkaise ongelmaa.Helsinki kaavailee bulevardisoinnin aloittamista ensin Vihdintiellä ja Tuusulanväylällä. Näissä suunnitelmissa hallinto-oikeus ei nähnyt ongelmaa, joten tältä osin suunnitelmat voivat edetä.Hallinto-oikeus päätti myös, että Hämeenlinnanväylän varrelta Keskuspuiston kohdalla ei voida varata asuntorakentamiseen maata yleiskaavassa suunnitellulla tavalla.Myös asuinrakentaminen Vartiosaareen, Ramsinniemeen, Melkkiin ja Itä-Villingin saareen estyi. Sen sijaan valitukset Malmin lentokentän asuinrakentamista vastaan menivät nurin.elsingin yleiskaava hyväksyttiin valtuustossa syksyllä 2016. Kaavassa varaudutaan siihen, että Helsinkiin tulisi jopa 240 000 uutta asukasta vuoteen 2050 mennessä.Kaupunkibulevardeiksi muuttuvien sisääntuloväylien varrelle olisi tarkoitus ­rakentaa tulevina vuosikymmeninä peräti kolmannes uusista asunnoista. Hallinto-oikeuden päätökset rajoittaisivat asuntorakentamista merkittävästi.Todennäköisesti Helsinki valittaa päätöksistä korkeimpaan hallinto-oikeuteen.