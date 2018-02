Pääkirjoitus

Koulujen kesälomien siirtämistä kahdella viikolla on hyvä pohtia

Yleensä

keskustelu koulujen kesälomien lykkäämisestä myöhempään ajankohtaan on kiivaimmillaan elokuun alussa, jolloin uuden luku­vuoden alku siintää jo näkyvissä. Keskusteluun osallistuvat silloin mielellään myös kansanedustajat omalta kesätauoltaan.Vastaavia puheenvuoroja kuulee harvemmin touko–kesäkuun taitteessa lukuvuoden päättäjäisten aikoihin. Ajatuksella lomien alun lykkäämisestä ei silloin ehkä olisi yhtä paljon kaikupohjaa.Etelä-Suomen ruotsinkielisten rehtorien tekemä kansalaisaloite lomien siirtämisestä kahdella viikolla on siinä mielessä vakavasti otettava, että aloite on päivätty marraskuun lopussa. Päätyäkseen käsittelyyn kansalaisaloitteen pitäisi kerätä 50 000 kannatusilmoitusta toukokuun loppuun mennessä. Keräysaika ei siis osu lainkaan kesälomien aikaan.Tekijät perustelevat aloitettaan sää­oloilla, muiden EU-maiden käytännöillä ja toiveella lyhentää syyslukukautta.Verkkaisen alun jälkeen nimiä alkoi kertyä HS:n uutisen jälkeen nopeaa tahtia. Jos aloite joskus päätyy käsittelyyn, on perusteltua selvittää sen kaikki seurausvaikutukset. Tähän asti puheet kesäloman siirrosta ovat usein unohtuneet syksyn koulutyön alettua.