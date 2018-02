Pääkirjoitus

Oikeudenkäynnit antavat tietoa terrorismin taustalta

Pariisissa

marraskuussa 2015 tehdyistä terrori-iskuista epäilty Salah Abdeslam pääsi esiintymään suurelle yleisölle astuessaan oikeuden eteen Brysselissä maanantaina.Ainoaksi henkiin jääneeksi terroristiksi 130 ihmishenkeä vaatineissa iskuissa arveltu Abdeslam käytti tilaisuuden hyväkseen pilkkaamalla tuomioistuinta, julistamalla uskoaan ja ilmoittamalla aikovansa vaieta oikeudessa.Abdeslamin äänekkäästi alkanut vaikeneminen on vain yksi osa oikeusprosesseja, joissa terrorisyytetyt saavat paljon ilmaista puheaikaa tulevina kuukausina.Brysselissä syytettynä poliisin murhayrityksestä pakomatkalla Pariisista on myös vastaushaluisempi Sofien Ayari. ­Samaan aikaan Tukholmassa Rahmat Akilov on syytettynä oikeudessa siitä, ­että hän ajoi viime huhtikuussa kuorma-auton terroritarkoituksessa väkijoukkoon ja surmasi viisi ihmistä.Suomessa terroristisessa tarkoituksessa tehdystä joukkopuukotuksesta epäillyn Abderrahman Bouananen tapaus ­etenee syyteharkintaan. Kaksi kuoli ja kahdeksan haavoittui elokuussa Turussa.Avoimin ovin järjestetyt oikeudenkäyntien osuudet ovat ristiriitainen kokemus varsinkin iskut läheltä kokeneille, jotka joutuvat elämään tapahtumia uudestaan ja kuuntelemaan syytettyjen ajoittain ­uhrejaan halveksivia puheenvuoroja.ikeudenkäynnit ovat kuitenkin myös tärkeä osa terrorisminvastaista kamppailua, jonka voittamiseen tarvitaan vähintään yhtä paljon tietoa kuin voimaa.Ruotsissa Akilovin vaiheista saatu tieto kertoo paljon siitä, millaisia reittejä pitkin hänen kaltaisensa uzbekistanilainen on voinut päätyä terrorijärjestö Isisin ­nimissä toimivaksi tappajaksi.Belgiassa Abdeslam voi vaieta, mutta hänen taustansa selvittäminen jatkuu, kun pääoikeudenkäyntiä Pariisin terrori-iskusta valmistellaan ensi vuodeksi.Yhteiskunnan ja viranomaisten tiedon kartuttamisen lisäksi oikeudenkäynneillä ja niitä edeltävällä huolellisella tutkin­nalla on tärkeä tehtävä oikeusvaltion ­ylläpitämisessä. Syytettyjä ei voi kieltää pilkkaamasta tuomioistuimia. Tuomio­istuinten avoimuuden ja itsenäisyyden merkitys kuitenkin korostuu entisestään.