Pääkirjoitus

Paavo Väyrysen tie saattaa nousta keskustassa pystyyn

puoluehallitus teki torstaiaamuna päätöksen, jota puolueelta on uumoiltu: Paavo Väyrynen ei voi asettautua ehdolle puheenjohtajaksi, jos hän on samaan ­aikaan toisen puolueen jäsen.Päätöksensä tueksi keskusta tilasi ar­vion kahdelta yhdistysoikeuden asiantuntijalta, ministeri Lauri Tarastilta ja professori Heikki Halilalta.Väyrynen on kansalaispuolueen jäsen. Hän itse perusti puolueen vuonna 2016.Puoluehallituksen linjaus ei ainakaan toistaiseksi muuta Väyrysen suunnitelmia. Vaalikelpoisuudesta päättää aikanaan puoluekokous, joka myös valitsee puheenjohtajan.Aina on mahdollista, että Väyrynen eroaa kansalaispuolueesta keskustan puoluekokouksen alla, jolloin hän ilmeisesti pystyisi olemaan puheenjohtaja­vaalissa ehdolla.Puoluehallitus totesi myös, että rehdissä kilpailussa puolueen johtotehtäviin ehdolla olevat ovat keskustan jäseniä sekä ennen että jälkeen Sotkamon puoluekokouksen ja sitoutuvat kunnioittamaan puoluekokouksen henkilövalintoja.Väyrynen on aiemmin todennut, että jos hän ei pääse keskustan puheenjohtajaksi, hän joka tapauksessa palaa eduskuntaan kansalaispuolueen edustajana.Keskustalla on aika vähän keinoja varmistaa, että Väyrynen ei myös tee niin. Puoluekokouksen jälkeen hän on vapaa toimimaan miten haluaa.Puolueelta seuraava vaihe olisi Väyrysen koko puolueosaston erottaminen keskustasta. Paikallisyhdistys voisi erottaa Väyrysen mutta tuskin tekee sitä, sillä Väyrynen on kyseisen paikallisyhdistyksen puheenjohtaja.Vaikka koko paikallisyhdistys erotet­taisiin, voisi Väyrynen siirtyä jäseneksi johonkin toiseen paikallisyhdistykseen. Hänellä on yhä kiihkeitä kannattajia erityisesti Pohjois-Suomessa.äyrysen seuraavaa siirtoa voi vain arvailla, mutta varmaa on, että sellainen vielä tulee.Kun kyseessä on Väyrynen, mitään ei kannata olettaa ennakkoon. On vain kartoitettava kaikki mahdolliset vaihtoehdot ja varauduttava niihin.Väyrynen on aiemminkin pyörtänyt päätöksiään yön yli nukuttuaan.