Pääkirjoitus

Talviolympialaisten rauhaa ja ihmisarvoa korostavat tavoitteet ovat ajankohtaisia

Olympialiikkeen

peruskirjan mukaan olympia-aatteen tavoitteena on palvella urheilun avulla ihmiskuntaa tasapainoisessa kehityksessä ja edistää rauhaa yhteis­kunnissa ihmisarvosta huolta pitäen.Käytäntö on usein jäänyt varsin kauas ihanteista. Tänään perjantaina virallisesti avattavat talviolympialaiset kääntävät katseet Korean niemimaalle, yhdelle maailman räjähdysherkimmistä alueista.Pohjois-Korean päätös osallistua Etelä-Korean Pyeongchangin kisoihin on herättänyt toiveita jännityksen lientymisestä. Samalla se on tehnyt Pohjois-Koreasta olympialaisten seuratuimman maan.Kisojen aikaan vallitseva poliittinen suojasää ei kuitenkaan ole takuu tule­­vasta kehityksestä. Edellisten talvikisojen isäntä Venäjä otti Krimin niemimaan haltuunsa pian Sotšin olympialippujen laskemisen jälkeen, vaikka kisojen aikaan tunnelma oli ollut vielä rauhallinen.Tällä kertaa Venäjä ei ole joukkueena mukana, mutta syynä eivät ole sotatoimet Ukrainassa vaan maan laajamittaisen dopingohjelman paljastuminen.Pyeongchangin kisat pyrkivät jäämään historiaan urheilullisesti puhtaina ja poliittisesti naapurisopua rakentavina. Tavoitteet voi tulkita olympialiikkeen peruskirjan mukaisiksi.