Pääkirjoitus

Päivähoito ei ole ensijaisesti lasten säilytystä vaan varhaiskasvatusta

Miksi

P

S

alle kouluikäiset lapset ovat päivähoidossa? Vielä parikymmentä vuotta sitten kysymykseen olisi ollut monen mielestä yksi oikea vastaus. Päivähoitoa tarvitaan, koska vanhemmat eivät muuten pääsisi töihin.Nykyään entistä useammalle tulee mieleen myös toinen selitys. Lapsille on myöhemmässä elämässä hyötyä päivähoidossa saadusta varhaiskasvatuksesta.Mitä enemmän tutkimustietoa saadaan, sitä suurempi paino lapsen näkökulmalle tulee. Panostukset varhaisiin vuosiin ovat hyvin kannattavia sekä yksilön että yhteiskunnan näkökulmasta. Kyse ei ole vain lasten säilyttämisestä vanhempien työpäivän ajan vaan tuesta persoonan ja sosiaalisten taitojen kehittämiselle. Myös ongelmiin voidaan puuttua ajoissa.Ajattelutavan muutos näkyy kielen ja hallinnollisten ratkaisujen muutoksissa. Kouluvuosia edeltävästä ajasta puhutaan yhä useammin varhaiskasvatuksena. Päivähoito kuuluu valtion ja kuntien hallinnossa nykyään kasvatukseen eikä sosiaalipalveluihin.Samalla vastakkainasettelu keskustelussa yhtäältä kodin ja perheen sekä toisaalta kasvatusalan ammattilaisten välillä on vähentynyt. Molempia tarvitaan, ja molemmilla on roolinsa. Mitä lähemmäksi varsinaista koulun aloitusta mennään, sitä enemmän painottuu ammattilaisten antama varhaiskasvatus.oliittisessa päätöksenteossa näkökulma tuntuu kuitenkin usein harhailevan. Sekä nykyisen että tätä edeltävän hallituksen kaavai­luissa varhaiskasvatusta on kovin usein kat­sottu julkisen talouden lyhyen aikavälin tasapainon tai vanhempien työssäkäynnin kannustimien näkö­kulmasta.Tämä on johtanut poukkoiluun lapsen edun toteutumisessa. Onneksi nyt on tarjolla mahdollisuus näkökulman kirkastamiseen. Opetus- ja kulttuuriministeriö lähetti päättyvällä viikolla lausuntokierrokselle luonnoksen ­uudeksi varhaiskasvatuslaiksi.Lakiluonnos perustuu aiempaa selvemmin siihen lähtökohtaan, että varhais­kasvatusta suunnitellaan, järjestetään ja siitä tehdään päätöksiä lapsen edun näkö­kulmasta. Edetessään lakihanke toivottavasti vakiinnuttaa ajatuksen, että suurin hyöty hyvästä varhaiskasvatuksesta saadaan lapsen tulevassa elämässä eikä vanhempien työpaikoilla, vaikka jälkimmäinenkin on tärkeä näkökulma.Yksi merkittävimmistä lakiluonnoksen linjauksista on pyrkimys parantaa varhais­kasvatukseen osallistuvan henkilöstön osaamista. Tavoitteena on, että vuonna 2030 kaksi kolmasosaa päiväkodin henkilöstöstä olisi suorittanut korkeakoulututkinnon. Nykyisin vaatimuksena on yhden kolmasosan osuus.Voi sanoa, että nyt varhaiskasvatuksessa tavoitellaan askelta, joka kouluissa toteutui jo peruskoulu-uudistuksessa. Silloin luokanopettajien koulutus siirrettiin kasvatus­tieteellisiin tiedekuntiin. Se on ollut yksi Suomen koulumenestyksen salaisuus.uurimpia hyötyjiä koulutustason nostosta olisivat ne, jotka kaipaavat eniten ­tukea varhaisina vuosinaan. Kyse on usein samoista lapsista, joiden osallistuminen varhaiskasvatukseen on nykyisin keskiarvoa vähäisempää.Vaikka varhaiskasvatuslaki on periaatteessa erillään perhevapaauudistuksesta, asioista muodostuu käytännössä kokonaisuus. Perhevapaauudistus taitaa jälleen kerran kompastua puolueiden kiistoihin. Viimeistään seuraavan hallituksen pitää katsoa asiaa myös lasten eikä vain ­julkisen talouden tai työmarkkinoiden näkökulmasta.