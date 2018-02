Pääkirjoitus

Sote- ja maakuntauudistus tuo epävarmuutta kuntien talouteen

käsittelee kevään aikana kaikki sote- ja maakuntauudistusta koskevat lait. Historiallisen iso uudistus muokkaa paitsi sosiaali- ja terveyspalveluja myös kuntien roolia ja niiden taloutta ennenäkemättömällä tavalla.Kun vastuu sote-palvelujen järjestämisestä siirtyy kunnilta maakunnille vuonna 2020, kuntaveroa leikataan jokaisessa kunnassa noin 12,3 prosenttiyksikköä. Erilaisten valtionosuuksien muutosrajoittimien ja tasausjärjestelyjen avulla kuntien käyttötalouden riskit ovat ainakin teoriassa hallittavissa. Suurempi huoli kohdistuu kuntien kykyyn investoida ­sekä hallita omaisuuttaan ja velkojaan muutoksen jälkeen.Maakunnille siirtyvät sosiaali- ja terveydenhuolto, pelastustoimi ja ympäristöterveydenhuolto. Tänä vuonna niiden menot ovat yhteensä 17,4 miljardia ­euroa. Uudistuksessa kuntiin jää noin 13 miljardin nettokäyttökustannukset.Sekä sote-kustannukset että kunta­veron tuotto vaihtelevat kunnittain paljon. Eroja tasataan valtionosuuksilla niin, että vuonna 2024 kunnan talouden tasapainotila on heikentynyt tai parantunut korkeintaan sata ­euroa asukasta kohti.aakunnat vuokraavat kunnilta kaikki sote-kiinteistöt muutamaksi vuodeksi, mutta sen jälkeen vain tarvitsemansa tilat. Kuntayhtymien omaisuus siirretään varoineen ja velkoineen maakunnille ­korvauksetta. Eduskunnan perustuslakivaliokunnalta odotetaan vielä lopullista kantaa siihen, missä tilanteessa kunta saisi kiinteistöjärjestelyistä korvausta.Kuntien omistamien sote-kiinteistöjen laskennallinen arvo on noin 4,2 miljardia euroa. Jos hyväkuntoisesta, käyttämättä jäävästä kiinteistöstä on velkaa, taloudelliset vaikutukset voivat olla yksittäiselle kunnalle suuria. Varsinkin muuttotappiokunnissa vanhoja, tyhjiä kiinteistöjä jää kuntien käsiin. Samalla kunnan suhteel­linen velkaantuneisuus nousee, koska kunnan käyttötalous pienenee.Kunnat saavat korottaa veroprosent­tiaan vuodesta 2021 alkaen. Uudistus on kokonaisuudessaan kunnille iso hyppy tuntemattomaan, minkä seurauksena ­ainakin osa kunnista voi joutua turvautumaan veroprosentin nostamiseen.