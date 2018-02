Pääkirjoitus

järjestelmä vaikutti siitä päätettäessä ihan hyvältä idealta. Myöhemmin se osoittautui ongelmalliseksi, mutta ei siitä enää irtikään pääse.Kesäaikaan ja viisarien siirtelyyn sopii sama kuvaus kuin Euroopan rahaliittoon.Varhaisella aamulypsykaudella ajateltiin, että kellon siirtämisellä saataisiin säästettyä valaisemiseen tarkoitettua energiaa. Siirtymä agraari- ja hehku­lankamaailmasta led- ja informaatiomaailmaan on muuttanut preferenssejä.Tutkimusten mukaan kellonsiirron terveydelliset haitat ylittävät siirtelystä saatavat energiavoitot. Talviaikaan siirtyminen lisää sydäninfarkteja ja masennusta.Suomalainen kansalaisaloite perää viisarien siirron lopettamista hyvin perusteluin. Hankkeesta on tullut näköjään sekä hallituksen että suomalaisten EU-parlamentaarikkojen yhteinen hanke.Parlamentin pitää kaivata muutosta komissiolta. Tarjolla torstaina oli kaksi ehdotusta. Toisen mukaan komission pitäisi tutkia kesäaikajärjestelystä luopumista ja toisen mukaan järjestelyn järkeä. Jälkimmäinen, pyöreämpi kanta voitti.Ehdotusten käytännön ero on pieni: komissio esittänee joka tapauksessa ­kantaa, jolle on Euroopassa suurempi ­tuki – eli että muutosta ei tehdä.