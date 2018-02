Pääkirjoitus

Puola muuntaa historiaa nationalismin välineeksi

On vaikea

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Y

löytää epäonnistuneemmalta vaikuttavaa lainsäädäntöä kuin Puolan uusi laki, jonka mukaan on rikos asettaa Puolan valtio tai Puolan kansa edes osavastuuseen Saksan natsihallituksen hirmuteoista tai muista sotarikoksista Puolassa toisen maailman­sodan aikana tai sen jälkeen.Oikeistonationalistisen Laki ja oikeus -puolueen (PiS) parlamenttienemmistön turvin hyväksytty ja Puolan presidentin vahvistama laki on nostattanut maailmalla vyöryn vastalauseita historian vääris­telyn vuoksi. Niissä on toistuvasti mainittu ­esimerkiksi ”puolalaiset keskitysleirit” – sanat, jotka lailla halutaan kieltää.Puolan hallituksen kannalta laki voi kuitenkin olla onnistunut. Se ruokkii kannattajakunnan nationalismia. Sivuvaikutuksena pintaan nousee myös sitkeää antisemitismiä eli juutalaisvastaisuutta.Siitä ei ole epäselvyyttä, että syyllisyys ja vastuu Puolan alueella sodan aikana toimineista kuudesta keskitysleireistä kuului yksin natsi-Saksalle. Puola oli uhri, joka joutui kestämään natsien hirmutöiden jälkeen neuvostomiehityksen.Ennen sotaa Puolan yhteiskunta oli käymistilassa. Monta miehittäjää ja ­väestöryhmää historiassaan kokeneella alueella lujitettiin katoliseen kirkkoon nojaavaa puolalaista nationalismia. Yksi vallan väline oli avoin antisemitismi.hteiskunnan jännitteet vaikuttivat tapahtumiin myös sodan aikana, mutta todellisuuden ristiriitaisuus ei istu Puolan hallituksen vaalimaan historiakuvaan.Natsien järjestelmällisen tuhoamisen kohteena olivat Puolan koulutettu ja johtava väestönosa sekä koko juutalaisväestö. Sodan ajalta on tietoa tilanteista, joissa kristityt puolalaiset suojelivat juutalaisväestöä henkensä uhalla, mutta myös ­tapauksia, joissa pääväestö surmasi juutalaisia ja auttoi saksalaisia.Puolan juutalaisväestöstä 90 prosenttia eli kolme miljoonaa ihmistä tuhottiin sodan aikana. Puolan kristittyjä kuoli ­sodan oloissa lähes yhtä monta.Neuvostovallan vuosina puolalainen nationalismi vetäytyi puolustusasemiin katolisen kirkon tukemana ja antisemitismi koteloitui sen kylkeen. Nyt Puolan hallitus ruokkii tätä perintöä.