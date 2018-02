Pääkirjoitus

Elon Musk kehittää esineiden tuotantoa Henry Fordin tapaan

Suuryrittäjä

ja miljardööri Elon Musk on kriittisten kuvausten mukaan kiittämätön ja tunteeton. Se on vähäistä verrattuna esimerkiksi Henry Fordiin, joka oli raivoisa anti­semiitti. Musk kuitenkin todennäköisesti muistetaan Fordin tavoin siitä, että hän muutti fyysistä maailmaa.Ford kehitti autotehtaallaan liuku­hihnatuotannon. Sata vuotta myöhemmin Muskin yritykset korvasivat kulkuneuvoissaan polttomoottorit latautuvilla akuilla ja kehittivät kantoraketin, joka avaa uusia näkymiä avaruuslennoille.Tehokkaimman nyt käytössä olevan kantoraketin Falcon Heavyn onnistunut laukaiseminen avaruuteen tiistaina oli itsessään suuri läpimurto. Muskin SpaceX-yhtiön rakentama raketti vähentää korkeillekin kiertoradoille asetettavien kuormien laukaisukustannuksia radikaalisti.Sekä SpaceX:n että Muskin automerkin Teslan vahvuus perustuu teknologian ­lisäksi kykyyn käyttää edellisiä tuotteita seuraavien alustana. Heikkous on siinä, että tuotanto ei ole aina pysynyt samassa tahdissa kuin Muskin visiot, joiden perustana ovat – ristiriitaisesti – kestävät energialähteet ja avaruuden valloitus.Rahoitusongelmia riittää, mutta Musk ei muuta maailmaa ainoastaan digitaalisessa verkossa vaan esineiden kautta.