Pääkirjoitus

Puoluekannatus on vakaata

Puolueiden

kannatusluvut eivät ole muuttuneet järisyttävästi sitten tammikuun tulosten, ilmenee tuoreessa HS-gallupissa.Suurimmat muutokset näkyvät vihreiden, keskustan ja perussuomalaisten kannatuksessa.Vihreiden kannatus on heikentynyt noin prosenttiyksikön. Samalla sekä keskustan että perussuomalaisten kannatus on kasvanut joitakin prosenttiyksikön kymmenesosia. Muutokset kuitenkin mahtuvat virhemarginaaliin.Mahdollinen pika-analyysi johtaisi kuitenkin pahasti harhaan. Muutokset vihreiden, keskustan ja perussuomalaisten kannatuksissa eivät suinkaan johdu siitä, että äänestäjiä olisi siirtynyt vihreiden kannattajista keskustan tai perussuomalaisten kannattajiksi. Vihreillä on tuskin lainkaan yhteistä potentiaalista äänestäjäkuntaa keskustan tai perussuomalaisten kanssa.Tämänkertainen HS-gallup onkin tyyppiesimerkki siitä, miten kannatusmuutokset käytännössä tapahtuvat: jonkin puolueen kannattajia siirtyy niin sanotusti katsomoon eli kannastaan epätietoisiin. Vastaavasti epätietoisten joukosta jotkut ovat palanneet kannattamaan entistä puoluettaan tai muuten löytäneet suosikkipuolueensa.