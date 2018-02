Pääkirjoitus

Sairaaloillakin tehdään politiikkaa

on ollut varsin tiheä sairaalaverkosto, mutta nyt monen sairaalan toiminta muuttuu. Nukutusta vaativia leikkauksia keskitetään suurimpiin sairaaloihin, eikä muutos etene kaikissa paikoissa ilman vastustusta ja huolta.Sairaaloiden työnjaolle ja leikkaustoiminnan keskittämiselle löytyy hyviä perusteluja sekä toiminnan laadun, turvallisuuden että taloudellisuuden näkökulmasta. Päätökset ovat silti viime kädessä poliittisia, koska niiden vaikutukset heijastuvat myös itse sairaaloiden ulko­puolelle. Sairaalaverkoston alue- ja työvoimapoliittiset vaikutukset ovat monilla alueilla merkittäviä ja herättävät poliittisia intohimoja.Keskittämistä koskevaa lakia aiotaan vielä korjata yksityisen leikkaustoiminnan osalta. Ilman korjausta yksityiset sairaalat eivät voisi jatkaa nykymuotoisia nukutusta vaativia leikkauksia, joita ne ovat tehneet ostopalveluna julkiselle sektorille. Niiden osuus koko maan leikkauksista on kuitenkin vain muutaman prosentin luokkaa.rikoissairaanhoidon kattava ympärivuorokautinen päivystys keskitetään viiteen yliopistolliseen sairaalaan ja seitsemään muuhun keskussairaalaan. Niihin tulevat vähintään noin kymmenen eri erikoisalan lääkärit ja sosiaalipäivystyksen ammattilaiset. Tämä takaa vaativien tilanteiden laadukkaan ja turvallisen hoidon eri puolilla maata.Muut keskussairaalat jatkavat ympärivuorokautista perusterveydenhuollon ja erikois­sairaanhoidon päivystystä. Niissä on myös sosiaalihuollon päivystystä. Samaten niissä säilyy tavallisimmin tarvittavien erikoisalojen osaaminen.Pienimmissä sairaaloissa sekä joissain terveyskeskuksissa tarjotaan ympärivuorokautista kiireellistä hoitoa, jos välimatka isomman sairaalan päivystykseen olisi muuten liian pitkä. Suomi on harvaan asuttu pitkien etäisyyksien maa, mutta siitä huolimatta matka-aika lähimpään laajan päivystyksen sairaalaan on jatkossa puolella suomalaisista alle puoli tuntia ja 80 prosentilla alle 50 minuuttia.Sairaaloita koskevat muutokset valmistavat terveydenhoitoa sote-uudistukseen. Uudistuksen keskeinen tavoite on siirtää hoidon painopistettä enemmän terveyskeskuksiin. Terveyskeskus on terveydenhuollon peruskivi, joka on rapautunut parinkymmenen viime vuoden aikana liian monessa kunnassa. Hallituksen suunnitelmissa terveyskeskuksista tulee sote-keskuksia, joissa olisi myös sosiaalipalvelujen ohjausta ja neuvontaa. Toisin kuin sairaala, sote-keskus on lähipalvelu, jonka pitäisi olla kaikkien ulottuvilla kohtuullisen matkan päässä tai digipalvelujen kautta.ote-kustannukset kasvavat nyt nopeimmin erikoissairaanhoidossa. Yksi syy ­tähän on se, että terveyskeskukset eivät kykene hoitamaan kaikkia niitä tehtäviä, jotka ne voisivat paremmin organisoituina hoitaa. Resurssien siirto erikoissairaanhoidosta perusterveydenhoitoon on välttämätöntä, jos järjestelmän painopistettä halutaan korjata lisäämättä merkittävästi kustannusten kasvua.Sairaaloiden välillä on myös merkittäviä laatueroja hoitotuloksissa. Kun sairaalassa on riittävästi leikkauksia joka vuosi, henkilökunnan ammattitaito kehittyy ja potilasturvallisuus paranee. Tämä on kiistämättä potilaiden etu.Sairaalat ovat olleet aina aluepolitiikkaa, mutta pienen maan resurssit niin henkilöstön määrässä kuin osaamisessa ovat rajalliset. Siksi sairaalaverkostosta on kyettävä päättämään valtakunnallisesti. Samalla on huolehdittava siitä, että laadukkaat sairaalapalvelut ovat kaikkien suomalaisten saavutettavissa.