Pääkirjoitus

Venäjän ”vihreiden miesten” kuolleisuus on kasvamassa

Vihreillä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

V

miehillä ei ole neljään vuoteen viitattu ensi­sijaisesti tieteiskirjallisuuteen eikä ympäristöpuo­lueiden kannattajiin vaan Venäjän operaatioissaan käyttämiin sotilaisiin, joiden asepuvuissa ei ole minkään maan tai joukko-osaston tunnuksia.Ensimmäiset havainnot tunnuksettomista venäläissotilaista tehtiin Etelä-Ossetian alueella Venäjän valmistautuessa Georgian sotaan elokuussa 2008. Vihreiksi miehiksi heidät nimettiin vasta, kun Venäjä otti haltuunsa Ukrainalle kuuluvan Krimin niemimaan helmikuun ­lopussa 2014. Hyvin varustetut tunnuksettomat sotilaat ottivat ensi vaiheissa valvontaansa lentokentät ja pääkaupungin Simferopolin hallintorakennukset.Seuraavassa vaiheessa tunnuksettomat venäläissotilaat käynnistivät täyden sodan itäisessä Ukrainassa. Kautta läntisen Euroopan puhuttiin vihreistä miehistä osana Venäjän kasvanutta sotilaallista uhkaa. Sittemmin huomio on kääntynyt enemmän hybridioperaatioihin ja muihin Venäjän käyttämiin vaikuttamisen ja horjuttamisen keinoihin.Sillä välin Venäjän tarve käyttää peitesotilaita ei kuitenkaan ole vähentynyt vaan on päin vastoin kasvanut.Itä-Ukrainan separatistialueiden sota Ukrainan hallitusta vastaan jatkuu Venäjän tuella ja aseilla samalla, kun Venäjä osallistuu myös paljon monimutkaisempaan sotaan Syyriassa.enäjän pommittaessa yhdessä Syyrian hallituksen joukkojen kanssa kapinallisten hallussaan pitämiä siviilikohteita osallistuu samaan aikaan maataisteluihin selvästi enemmän venäläisjoukkoja kuin Moskova kertoo.Venäjän hallitus myöntää, että ainakin viisi venäläistä kuoli ja kymmeniä haavoittui Yhdysvaltojen tukemien joukkojen iskussa helmikuun alussa. Venäjän mukaan kyse ei ole sotilaista vaan vapaaehtoisista – siis vihreistä miehistä.Yksityisarmeijoiden käyttäminen sodissa ei ole uutta. Yhdysvallatkin on käyttänyt niitä. Venäjä on kuitenkin luonut ­itselleen vaarallisen salaisen armeijan, jonka sotilaiden kuolleisuus kasvaa.Kiistämällä osuutensa käymiinsä sotiin Venäjä tuhoaa omaa uskottavuuttaan.