Eesti ja Soome on aina lähedasemad

öeldakse, et Soome laht lahutab Eestit ja Soomet üksteisest. See kujund ei ole täpne. Meri on olnud sadu aastaid eestlasi ja soomlasi ühendav hea laevatee.Tänapäeval käib Helsingi ja Tallinna vahel elav laevaliiklus. Reisijate arv meie kahe pealinna vahel läheneb juba kümnele miljonile aastas.Paraku on eestlaste ja soomlaste läbikäimisele teinud takistusi suurte riikide võimupoliitika. Nõukogude okupatsiooni aastakümned Eestis katkestasid valdava osa meie riikide loomulikest sidemetest. Eesti areng iseseisvuse taastamisele järgnenud aastatel räägib sellest, kui paljust jäid ilma sõjajärgsete aastakümnete inimesed.Paljudes Euroopa riikides oli Berliini müüri langemine 1989. aastal ühe põlvkonna võtmekogemus. See näitas, et suured sammud vabama ja parema tuleviku poole on võimalikud. Soomlased said samasuguse kogemuse 1991. aastal, kui eestlased haarasid võimalusest vapralt kinni ja taastasid kaotatud iseseisvuse.Soomlasi liigutas, kui suurejooneliselt tähistati Eestis mullu Soome iseseisvuse ­juubeliaastat. Tänavu on soomlaste kord rõõmustada Eesti iseseisvuse saja aasta üle. Meie lõunanaabri iseseisvuspäev on täna, laupäeval, aga pidu peetakse aasta läbi.Eestit ja Soomet ühendavad veel paljud teisedki tegurid kui iseseisvumine samas ajaloo murdekohas.eelesugulus lihtsustab inimestevahelist asjaajamist, aga sellel on ka kaudseid mõjusid. Maailmas, kus suurem osa keeli erineb meie emakeelest, tugevdab kokkupuude tuttava kõlaga ja arusaadava kõnega ühtekuuluvustunnet.Tänapäeval ei ole Eesti ja Soome üksnes naabermaad, vaid meie ühiskonnad on varasest rohkem põimunud. Eestlasi ja soomlasi lähendavad turism, töö, kaubandus ja kultuur.Eesti kiire areng on naabreid vastastikku ergutanud. Digitaalses asjaajamises kuulub Eesti maailma tippude hulka. Soome on Eestilt hoolega õppinud. Väike võistlusmoment on igapidi hea, sest sellest on kasu mõlemale rahvale.Kuna Eesti on pidanud sageli alustama uue loomist tühjalt kohalt, on talle olnud võimalikud eelarvamustevabad lahendused, samal ajal kui Soome valikuid on piiranuid aastakümnete jooksul kujundatud ühiskonnaelu korraldus. Nõnda on Soomele kasulik ka see, et Eesti leiab oma lahenduse. See annab hea võrdlusvõimaluse, mis toetab meie otsustetegemist.äikeste riikide saatus on harva kerge. Liiga sageli on suured riigid püüdnud otsustada asjade üle väikestest riikidest hoolimata.Nii on tähtis, et väikesed riigid julgevad olla välisilmale avatud, edendada koostööd ning nõuda endalt ja teistelt üheskoos kehtestatud mängureeglite järgimist.Eesti on just niisugune riik. Seetõttu on oma iseseisvust tähistav Eesti – lisaks paljudele teistele põhjustele – Soomele iseäranis hea naaber.