Pääkirjoitus

Viro ja Suomi ovat yhä läheisemmät

sanotaan, että Suomenlahti erottaa Viron ja Suomen toisistaan. Kielikuva ei ole tarkka. Meri on ollut satoja vuosia hyvä kulkuväylä virolaisten ja suomalaisten välillä.Nykyään Helsingin ja Tallinnan välinen laivaliikenne on vilkasta. Vuosittainen matkustajamäärä näiden kahden pääkaupungin välillä lähestyy pian jo kymmentä miljoonaa. Sen sijaan suurten maiden valtapolitiikka on luonut esteitä virolaisten ja suomalaisten kanssakäymiselle. Neuvostomiehityksen vuosikymmenet Virossa katkaisivat suurimman osan maiden luontaisista yhteyksistä. Itsenäisyyden palauttamisen jälkeisten vuosien kehitys kertoo ­samalla siitä, kuinka paljosta sodanjälkeisten vuosikymmenten ihmiset jäivät paitsi.Monessa Euroopan maassa Berliinin muurin murtuminen vuonna 1989 oli yhden sukupolven avainkokemus. Se osoitti, että suuret askeleet kohti vapaampaa ja parempaa tulevaisuutta ovat mahdollisia. Suomalaisille samanlainen kokemus oli se, kun ­virolaiset tarttuivat rohkeasti tilaisuuteen ja palauttivat kerran menettämänsä itsenäisyyden vuonna 1991.Suomalaisia kosketti, kuinka laajasti Virossa juhlittiin viime vuonna Suomen itsenäisyyden juhlavuotta. Tänä vuonna on suomalaisten vuoro iloita Viron itsenäisyyden ­satavuotisjuhlasta. Etelänaapurimme itsenäisyyspäivä on tänään lauantaina, mutta juhlat jatkuvat koko vuoden.iroa ja Suomea yhdistävät monet muutkin tekijät kuin itsenäistyminen samassa historian murroskohdassa. Kielisukulaisuus helpottaa ihmisten asiointia, mutta sillä on epäsuoriakin vaikutuksia. Maailmassa, jossa suurin osa kielistä poikkeaa paljon omasta äidinkielestä, tutulta kuulostavan ja ­ymmärrettävän puheen kohtaaminen vahvistaa tunnetta yhteenkuuluvuudesta. Nykyisin Viro ja Suomi eivät ole vain naapurimaita, vaan niiden yhteiskunnat ovat entistä enemmän limittäin. Matkailu, työnteko, kaupankäynti ja kulttuuri sitovat virolaisia ja suomalaisia lähemmäksi toisiaan.Viron nopea kehitys on tehnyt naapureista toistensa parhaat kirittäjät. Viro on maailman kärkeä digitaalisessa asioinnissa. Suomi on monessa asiassa ottanut Virosta oppia. Pieni kilpailuhenki on hyvä asia, koska siitä on hyötyä molempien maiden asukkaille.Koska Viro on joutunut aloittamaan monessa asiassa uuden luomisen tyhjältä pöydältä, se on voinut tehdä ennakkoluulottomia ratkaisuja, kun taas Suomen valintoja ovat rajoittaneet vuosikymmenien ajan kehitetyt yhteiskunnan rakenteet. Siksi Suomi hyötyy myös siitä, että Viro tekee omat ratkaisunsa. Se antaa hyvän vertailukohdan omien päätösten tueksi.ienten maiden osa on harvoin helppo. Liian usein suuret maat ovat pyrkineet päättämään asioista pienistä maista piittaamatta. Siksi on tärkeää, että pienet maat uskaltavat olla avoimia ulkomaailmalle, edistää yhteistyötä sekä vaatia ­itseltään ja muilta yhdessä sovittujen pelisääntöjen noudattamista.Viro on juuri sellainen maa. Se tekee – monen muun syyn lisäksi – itsenäisyyttään juhlivasta Virosta erityisen hyvän naapurin Suomelle.