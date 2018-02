Euron remontissa on vanha asetelma Suomen pitää olla mukana remontoimassa euroa ja kantamassa vastuuta itselleen taloudellisesti äärimmäisen tärkeästä toimintaympäristöstään. Jos muutoksissa on liikaa yhteisvastuun makua, niitä pitää yrittää ohjata kohti parempaa makua. ”Vain näillä ehdoilla” on paljon parempi vastaus kuin ”ei”.