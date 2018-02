Pääkirjoitus

Sovintoa Ukrainan sodan lopusta vasta tunnustellaan

kuolemaa ja kärsimystä aiheuttava sotiminen Itä-Ukrainassa on jälleen saanut ansaitsemaansa huomiota, koska sota nousi esille viime viikonloppuna Münchenin turvallisuuskonferenssissa ja Suomessa presidentti Sauli Niinistön kommenteissa. Eniten on kommentoitu ehdotuksia kansainvälisten rauhanturvajoukkojen lähettämisestä Itä-Ukrainaan.Valitettavasti on todennäköistä, että sota ehditään taas unohtaa uutisotsikoissa useita kertoja ennen kuin sopu joukoista oikeasti etenee.Näissä pessimistisissä ennusteissa olisi mielellään väärässä, mutta rauhanturvahankkeet ovat olleet osin teatteria, eikä niihin ole liittynyt muutoksia parempaan taistelualueella.Mahdollisuudesta rauhoittaa Itä-Ukraina kansainvälisessä valvonnassa on puhuttu siitä lähtien, kun Venäjä käynnisti sotatoimet Itä-Ukrainassa keväällä 2014.Ainoina kansainvälisinä valvojina paikalla ovat kuitenkin Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön Etyjin tarkkailijat, jotka kirjaavat aseleporikkomukset mutta eivät voi estää niitä.Viime syyskuussa presidentti Vladimir Putin ehdotti rauhanturvaajien asettamista nykyiselle konfliktilinjalle Ukrainassa. Ukraina ja länsimaat torjuivat ­ehdotuksen, joka käytännössä jättäisi ­Itä-Ukrainan Venäjän haltuun.hdysvaltojen Ukraina-edustaja Kurt Volker vuorostaan uusi lännen ehdotuksen rauhanturvaajien asettamisesta kapinallis­alueille. Tehtävänä olisi myös valvoa ­Venäjän ja Ukrainan rajaa. Venäjä hylkäsi ehdotuksen, eikä se ole halukas luovuttamaan rajaa takaisin Ukrainalle.Münchenissä Naton entinen pääsihteeri Anders Fogh Rasmussen esitti Itä-Ukrainaan 20 000 sotilaan rauhanturvajoukkoa, jossa olisivat mukana Naton ­ulkopuoliset EU-maat Ruotsi ja Suomi.Ehdotus on erikoinen. Venäjän läntinen vastapuoli Ukrainan kriisissä on alusta alkaen oikeasti ollut EU eikä Nato. Joukkoihin voisi kuitenkin osallistua Venäjän liittokumppani Valko-Venäjä.Rasmusseninkin ehdotus kuitenkin ylläpitää keskustelua Ukrainasta sillä aikaa, kun todellista muutosta Venäjän sota­toimissa vielä saadaan odottaa.