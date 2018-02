Pääkirjoitus

Valtion viinayhtiö pörssiin nousukauden huipulla

Helsingin pörssiin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

P

on tulossa yhtiö, jonka omista­misesta moni on vuosien aikana heittänyt huulta: valtion viinayhtiö Altia listautuu pörssiin. Yhtiön kenties tunnetuin tuotemerkki on Koskenkorva-viina.Listautumista on valmisteltu jo hyvän aikaa. Valtio jää kolmanneksen osuudella vähemmistöomistajaksi.Altian listautuminen saattaa osua ­talouden lähes kymmenvuotisen nousukauden huippuun. Esimerkiksi Yhdys­valtojen osakemarkkinoilla on tehtailtu uusia ennätyksiä jo vuoden ajan.Helsingissäkin Hex-yleisindeksi käväisi yli 10 000 pisteen. Saman rajan indeksi ylitti viime kesänä. Sitä ennen yhtä korkealla oltiin viimeksi vuonna 2008.Levottomuus on alkanut jo levitä markkinoille. Alkuvuodesta paniikki valtasi ensin Yhdysvaltojen markkinat. Sieltä se ­levisi influenssan lailla ensin Aasiaan ja sitten Eurooppaan, aina tänne kaukaiseen Suomeen saakka. Pian markkinat kuitenkin rauhoittuivat.Suomen pörssissä peliyhtiö Rovion kurssi romahti viime viikon torstaina, kun yhtiö julkisti ennakkotietoja viime vuoden tuloksesta ja antoi ohjeistuksen tälle vuodelle. Osakkeen hinnasta suli puolet pois.Rovio listautui Helsingin pörssiin viime syyskuussa. Listautumisannin yhteydessä yhtiön vanhat omistajat kevensivät omistustaan. Anti ylimerkittiin moninkertaisesti.Asian voisi muotoilla kohteliaasti vaikka niin, että Rovion listautuminen osui ehkä parhaaseen mahdolliseen aikaan myyjien kannalta.örssikurssit ovat nousseet ennätyksiin, koska oikein mistään muusta sijoituskohteesta ei ole saanut hyvää tuottoa. Säästötilillä rahojen ostovoima on vain heikentynyt.Tänä vuonna voi pörssissä olla edessä vuoristorata, jossa korkein huippu on jo ohitettu – tai sitten vasta edessä.Osakkeisiin sijoittamisessa tärkeitä ovat hajautus ja ajoitus. Jos vasta nyt harkitsee pörssiin sijoittamista ensi kertaa, voi olla tästä nousukaudesta myöhässä.Tärkeää on myös ymmärtää lähteä juhlista silloin, kun niissä on vielä hauskaa ja musiikki soi.