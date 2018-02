Pääkirjoitus

Demokratian epäkohdat tunnetaan, mutta korjauskeinoja ei löydy helposti

lopulla julkistettiin Sitran työpaperi Kansanvallan perus­korjaus. Sen ovat kirjoittaneet entiset kansanedustajat ja ministerit Jouni Backman (sd) ja Liisa Hyssälä (kesk). Työtä varten he haastattelivat yli sataa yhteis­kunnan ja talouselämän vaikuttajaa.Backmanin ja Hyssälän analyysi nyky­tilanteesta ei paljon yllätä: politiikka on lyhytjänteistä. Jopa yli vaalikauden ulottuvat uudistukset ovat vaikeita, elleivät mahdottomia. Tästähän on ajankohtai­sena esimerkkinä sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistus.Tieteellisissä tutkimuksissa ja katsauksissa on jo aiemmin todettu, että kansalaiset ovat vieraantuneet politiikasta, ja toisinpäin: politiikan toimijat ovat vieraantuneet rivikansalaisista. Siksi vaa­leista toiseen kannetaan yleistä huolta äänestysaktiivisuudesta.Backman ja Hyssälä esittävät löytämiinsä ongelmiin useita kymmeniä ratkaisuehdotuksia. Osa saattaisi hyvinkin toimia, osaa taas varmasti vastustetaan.Ehkä perusongelma on siinä, että politiikan tekeminen on ammattimaistunut: politiikkaa tekevät siihen erikoistuneet ihmiset, jotka saavat siitä elantonsa.Ammattilaisten lisäksi politiikkaa tekee vähälukuinen määrä siitä kiinnostuneita ja muutenkin aktiivisia kansalaisia. Aktiivisuudella on taipumus kasaantua.Äänestäjälle jää vain katsomossa istujan rooli, ja hän voi vaihtaa suosik­kiaan tai joukkuettaan vaaleista toiseen.n tultu kauas ajasta, jolloin politiikka oli keskeinen osa kansalaisyhteiskunnan toimintaa: siis sitä, mitä harjoitetaan vapaa-ajalla, vapaaehtoisesti ja ilman palkkaa, oman kiinnostuksen vuoksi.Kansanedustajan tehtäväkin saattoi sata vuotta sitten olla vain sivutoimi viranhoidon tai tilanpidon ohessa. Sillä periaatteella toimitaan useiden kansalaisjärjestöjen luottamustehtävissä yhä.Nyky-yhteiskunta on aivan liian monimutkainen, jotta voitaisiin palata vuosikymmenten takaiseen tilanteeseen. Politiikkaa ammattinaan tekeviä tarvitaan.Poliittisen järjestelmän legitimiteetti eli hyväksyttävyys kaipaa kuitenkin myös muita kuin ammatikseen yhteisistä ­asioista kiinnostuneita.