Pääkirjoitus

Helsinki-Vantaan solmukohta uusiutuu

lentoasema on koko Suomen liikenteen kannalta tärkeä solmukohta, mutta sen tulevaisuuden näkymät tulevat konkreettisesti ilmi, kun kentälle suunnitellaan laajennuksia.Yksi suurimpia lähivuosien investoin­teja on lentoaseman uusi pääsisäänkäynti ja sen yhteyteen rakennettava matkakeskus. Lyhyt lista kertoo, mihin kaikkeen tämän ensi vuosikymmenen alkupuolella valmistuvan hankkeen suunnittelijat joutuvat varautumaan.Ensinnäkin luvassa on kasvua. Nyt valmistaudutaan jo 30 miljoonaan vuosit­taiseen matkustajaan. 20 miljoonan matkustajan rajan uskotaan ylittyvän ensi vuonna.Lentoaseman alueella työskentelee nykyään arviolta 25 000 ihmistä. Määrä kasvaa lähivuosina tuhansilla.Kehäradan tuoma raideyhteys on vasta alle kolmen vuoden ikäinen, mutta nyt pitää varautua kaukoliikenteen tuloon mahdollista uutta lentorataa pitkin ja jopa tunneliyhteyteen Tallinnaan.Muu Suomi seuraa tarkasti, että yhteydet maan päälentoasemalle ovat kun­nossa. Siksi matkakeskukseen kohdistuu paljon odotuksia ja vaatimuksia. On hyvä ottaa ne huomioon suunnitteluvaiheessa, vaikka kaikki eivät toteutuisikaan.