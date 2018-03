Pääkirjoitus

Yliopistoväen työtaistelu poikkeaa tavanomaisesta

Helmikuu

loppui viime yönä. Nyt on kevään ensimmäinen kuukausi, ainakin kalenterin mukaan.Helmikuun loppuun mennessä olisi myös lähes kaikki eri alojen työ­ehtosopimukset pitänyt saada uusittua.Mutta kuten työmarkkina­neuvotteluissa yleensä, aikataulu ei ole aivan pitänyt. Eilen keski­viikkonakin oli yksi työtaistelu meneillään: Helsingin yliopiston henkilökunta oli päivän mittaisessa lakossa. Työnantajapuolta edustava Sivistystyönantajat hylkäsi tiistaina sovittelija Janne Metsämäen sovintoehdotuksen.Liekö sitten sattumaa, mutta lakko osui Kalevalan päivään, jota vietetään suomalaisen kulttuurin nimissä.Jatkoa saattaa seurata ensi viikon keskiviikkona, jolloin lakkoon yhtyy muutama muukin yliopisto. Kolmas lakkopäivä olisi maaliskuun puolivälissä.Professorit ovat tiettävästi ensimmäistä kertaa lakossa. Yliopistoväen lakko ei tavalliselle kadunmiehelle näy, eikä se välittömästi horjuta bruttokansantuotteen muodostumista samalla tavalla kuin lakko vaikka satamassa tai paperitehtaalla.Yliopistojen työskentelymuoto on pelkistettynä ajattelua, siis mitä tyypillisintä henkistä työtä. Vaikkapa tutkijoita on vaikea syyttää lakkorikkureiksi, jos he malttavat pysyä pois yliopistolta. Lukeminen ja kirjoittaminen onnistuu kotona lähes siinä missä työpaikallakin.ielä on toki muitakin aloja, joilla neuvottelut ovat kesken tai joiden kiistoja ratkotaan valtakunnansovittelija Minna Helteen toimistolla.Merkittävin sektori, jolta uusi työehtosopimus puuttuu, on kaupan ala. Sen neuvottelut jatkuvat perjantaina, toistaiseksi vielä ilman sovittelijaa.Kaupan alan sopimuksen piirissä on noin 250 000 työntekijää. Palvelualojen ammattiliitolla Pamilla on myös muita pienempiä sopimuksia vielä auki.Perjantaina jatkuu myös yksityisen opetusalan ja ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten sovittelu. Jos sopua ei löydy, työriita voi uhata joidenkin lukiolaisten ylioppilaskirjoituksia.Myös rakennusalan neuvottelut ovat edenneet nihkeästi. Alalla alkoi tänään torstaina ylityökielto.