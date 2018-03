Pääkirjoitus

Kiinan järjestelmä ei uudistu vaan palaa menneisyyteen

Yksi tapa

hahmottaa valtioiden olemusta on katsoa, keskittyykö valta niissä henkilöille vai instituutioille. Läntisen liberaalin demokratian toimintaedellytys on instituutioiden ensisijaisuus. Ne takaavat oikeus­valtion jatkumisen henkilöiden vaihtuessa vaali­kausittain.Myös aivan eri tietä kulkevassa kommunistijohtoisessa Kiinassa on viime vuosikymmenet korostettu instituutioiden jatkuvuutta keinona ylläpitää uudistuskykyä ja estää paluu henkilöpalvonnan aikaan. Nyt Kiinassa on kuitenkin ­tapahtunut käänne, joka on ilmeisesti ­aiheuttanut yhtä paljon hämmennystä Kiinan sisällä kuin se on aiheuttanut huolta sen ulkopuolella.Viime sunnuntaina julkistettiin Kiinan kommunistipuolueen keskuskomitean esitys, jonka mukaan presidentin virkakausien määrää ei enää rajoitettaisi.Esitys oli viimeinen askel presidentti Xi Jinpingin aseman vahvistamisessa ­tasolle, jota ei ole nähty Kiinassa sen ­jälkeen, kun kommunistihallitusta valtavan henkilökultin voimin johtanut Mao Zedong kuoli vuonna 1976.Vuonna 1982 Kiinan perustuslakiin ­kirjattiin uudistuspolitiikan arkkitehdin Deng Xiaopingin johdolla määräys presidenttikausien rajoittamisesta kahteen. Yksinvallan välttämiseksi politiikan johtoon asetettiin seitsemän henkilön pysyvä komitea.ollektiivisen johdon purkaminen käynnistyi jo viime marraskuussa, kun Xi valittiin toiselle kaudelle puoluejohtajana ja hänen ajattelunsa kiinalaisesta sosialismista kirjattiin perustuslakiin.Puoluejohtajana, asevoimien komentajana ja kaikkien muiden yläpuolelle perustuslaissa korotettuna henkilönä Xi voisi hyvin luopua viiden vuoden kuluttua presidentin asemasta luopumatta ­vallasta. Nimitys käytännössä elinikäiseksi presidentiksi on vain yksi osoitus ­uudesta henkilökultista Kiinassa.Xi voisi nyt halutessaan kääntää Kiinan kurssia uudistuksilla. Sen sijaan Xi on kiristänyt kansalaisten valvontaa entisestään ja samalla kasvattanut Kiinan taloudellista ja poliittista valtaa maailmalla. Huoli Xin yksinvallasta ruokkii epäluuloa Kiinan tavoitteista.