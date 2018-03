Pääkirjoitus

Sdp on suosituin vasta nyt

Ylen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

perjantaina julkaisemassa puoluekannatuskyselyssä Sdp on noussut suosituimmaksi puolueeksi, tosin kokoomus on alle virhemarginaalin verran perässä.Voi aivan aiheellisesti kysyä, miksi Sdp nousi ykköseksi vasta nyt. Juha Sipilän (kesk) johtama hallitushan on alusta ­pitäen nähnyt paljon vaivaa karkottaakseen palkansaajaäänestäjiä. Joillakin ovat yhä muistissa pakkolait, joita Sipilän ­hallitus kaavaili ensi töinään.Lisäksi, aivan hallituspohjasta riippumatta, suurin oppositiopuolue tapaa vaalikauden edetessä nousta kannatuskyselyjen kärkipaikoille.Sdp:n lisäksi myös oppositiopuolueet vihreät ja vasemmistoliitto ovat lisänneet kannatustaan. Vastaavasti kokoomuksen ohella myös hallituskumppani keskusta on menettänyt kannatustaan.Muutoksille saattaa löytyä uskottava syy: työttömyysturvan niin sanottu aktiivimalli, joka tuli voimaan vuodenvaihteessa. Lain eduskuntakäsittelyn aikaan vasemmisto-oppositio ei mielestään saanut ääntään julkisuudessa kuuluviin.No nyt on saanut. Aktiivimallia vastustamaan järjestettiin lain hyväksymisen jälkeen mielenosoitus Senaatintorilla.Sdp:n kannatuksen kasvua ei voi selittää vain omalla oppositiopolitiikalla.