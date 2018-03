Pääkirjoitus

Putin käyttää ydinaseuhkaa valtapolitiikan pelivälineenä

Ydinasevarustelun

U

uusi kierre on käynnistynyt edellisiä epävakaampana. Sen lisäksi, että myös häirikkövaltio Pohjois-Korea on valmistanut ydinaseita, ovat ylivoimaisesti suurimmat ydinasevallat Yhdysvallat ja Venäjä ilmoittaneet oman aseistuksensa uudistushankkeista.Hälyttävintä on se, että torstaina pitämässään puheessa presidentti Vladimir Putin käytti ydinaseilla uhittelua välineenä vaatiessaan Venäjälle sellaista suurvaltakohtelua, johon maalla ei muuten ole edellytyksiä. Puheellaan Putin pohjusti 18. maaliskuuta pidettäviä presidentinvaaleja, mutta viestiä ei voinut ohittaa pelkkänä kotiyleisön mielistelynä.Ensireaktiot puheeseen keskittyivät Putinin kuvailemiin uusiin ydinasejärjestelmiin, joilla Venäjä hänen mukaansa kykenee mitätöimään Yhdysvaltojen ohjustorjunnan vaikutuksen.Pienellä viiveellä läntiset ja jotkut venäläisetkin asiantuntijat kertoivat, että Putinin luettelemat hankkeet olivat pää­osin entuudestaan tiedossa ja arvioivat, että järjestelmien kehittäminen on kesken. Lisäksi esimerkiksi ydinvoimakäyttöisten risteilyohjusten toimivuutta tai pitkän matkan ydinaseistettujen torpedojen ohjattavuutta epäillään.Epäilyistä riippumatta Putin nosti ydinaseet entistä näkyvämmin keskelle Venäjän valtapolitiikkaa. Hän vaatii ydinaseiden kalistelulla erityisesti Yhdysvaltojen huomiota samaan tapaan kuin hän on aiemmin vaatinut sitä sotatoimilla Ukrainassa ja Syyriassa.hittelu ei ole uutta maailmassa, jossa Pohjois-Korean johtaja Kim Jong-un on uhannut Yhdysvaltoja ydinsodalla ja presidentti Donald Trump on vastannut kehumalla ydinasenappinsa kokoa.Venäjän ja Yhdysvaltojen välinen ydinaseuhittelu on kuitenkin mahdollisten seurauksiensa vuoksi omassa luokassaan, eikä sitä ole kuultu näin räikeänä puoleen vuosisataan.Toisin kuin kylmän sodan vuosina Venäjän ydinasepuheisiin ei nyt liity minkäänlaista aloitetta aserajoitusneuvotteluista. Venäjä vetoaa vaihtoehtojen puutteessa ydinaseisiinsa vaatiessaan Yhdysvalloilta tarkemmin määrittelemätöntä tunnustusta suuruudelleen.