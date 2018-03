Pääkirjoitus

Trumpin tuki on kirous

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump lupasi torstaina apuaan teräksen ja alumiinin tuottajille Yhdysvalloissa. Trump aikoo korottaa näiden raaka-aineiden tuontitulleja suojellakseen työpaikkoja kotimaassa.



Trump esittää olevansa kiinalaisen halpatuonnin kimpussa. Yhdysvalloissa käytettävästä teräksestä tosin vain pari prosenttia tulee Kiinasta. Kun taantuma iski ja rakentaminen hidastui taantuman iskusta Kiinassakin, ylituotantoa dumpattiin länteen. Nyt osa tuotantolaitoksista on tarpeettomina, tehottomina tai saastuttavina suljettu. Trumpin ajoitus osuu kohtaan, jossa Kiinan tuonti on jo vähentymässä. Ja tärkeimmät tuontimaat ovat olleet Kanada ja Brasilia.



Yhdysvalloissa teräksen tuotanto ei ole romahtanut. Vuonna 2009 tuotanto putosi mutta elpyi pian. Viime vuodet teräksen tuotantomäärät ovat olleet melko vakaita ja vain hieman pitkän aikavälin keskiarvon alapuolella. Myös alumiinin tuotanto elpyi vuoden 2009 jälkeen.



Tuontitullien nosto osuu omaan teollisuuteen. Se tarvitsee terästä ja alumiinia raaka-aineena ja välituotteissaan. Tullit nostavat tuotantokustannuksia ja pakottavat hintojen korotuksiin. Kustannusten ja hintojen nousu tapaa syödä työpaikkoja. Trumpin tuki on taas kuin kirous.