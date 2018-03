Pääkirjoitus

Kansalaisaloitteista on tullut suosittuja

Oikaisu 10.3.2018 kello 9.28: Toisin kuin jutussa alun perin kirjoitettiin, kansalaisaloite entisten kansanedustajien sopeutumiseläkkeen lopettamisesta on jo saanut 50 000 allekirjoittajaa.

aktiivimallin kumoamiseen tähtäävä kansalaisaloite jätettiin perjantaina eduskuntaan pienen mielenosoituksen saattelemana. Aloite oli suosittu: se keräsi yli 140 000 allekirjoittajaa.Laki, jonka kumoamiseen aloite tähtää, on ollut voimassa tämän vuoden alusta. Ensimmäiset leikkaukset työttömyysturvaan ovat tulossa huhtikuussa.Aloitteesta käydään epäilemättä vilkas keskustelu eduskunnassa. Aihe on erityisen herkullinen vasemmisto-oppositiolle.Myös aloite vakuutuslääkärien ”mielivaltaisuudesta” sai viikolla vaadittavan määrän kannattajia.Niin ikään aloite maksuttomasta toisen asteen koulutuksesta lähestyy vaadittua rajaa. Sillä on yli 43 000 allekirjoittajaa, mutta aikaakin on jäljellä vain viikko.Aloite entisten kansanedustajien sopeutumiseläkkeen lopettamisesta on sekin saanut 50 000 allekirjoittajaa. Eduskunnan puhemies Paula Risikko (kok) on luvannut puuttua edustajien sopeutumiseläkkeisiin.Yhä useampi kansalaisaloite saa taakseen vaadittavat 50 000 nimeä. Uuteen demokratian muotoon aletaan siis tottua. Laki ei aina muutu, mutta ongelmiksi ­koetut asiat nousevat keskusteluun.