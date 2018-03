Pääkirjoitus

Euroopan komission hallinto kaipaa pikaista korjausta

Euroopan unionia

koskevia käsityksiä kartoittavissa ­eurobarometreissa eurooppalaiset arvioivat muun ­muassa sitä, mihin EU-budjetin rahat käytetään. Selvästi yleisin vastaus on ollut, että eniten rahaa menee hallintoon. Vastaus on pielessä: hallinto – käytännössä henkilöstökulut – syö vain kuutisen prosenttia budjetista.EU-koneiston sisäiset kähinät eivät kuulu niihin asioihin, joita Euroopan kansalaiset seuraavat henkeään pidätellen. Silti koneiston kannattaisi olla tarkkana, sillä käsitys rahan käytöstä ja hallinnosta on suorassa yhteydessä siihen, millainen hyväksyttävyys EU:lla on.Komissiolta – 33 000 ihmisen työpaikalta – tarkkaavaisuus unohtui. Komis­sion puheenjohtaja Jean-Claude Juncker luiskautti ­lähimmän avustajansa Martin Selmayrin vaikutusvaltaiselle paikalle ­komission pääsihteeriksi pari viikkoa sitten. Operaatio sujui niin sukkelaan, ­että muut komissaarit eivät ehtineet ­mukaan eikä hakijoita kertynyt liikaa.Prosessista ulos jätetty komissaarien kööri kuuli samaan aikaan kuin kivun­lievityksenä, että virkamiesten pohjustama uudistus on juuri nyt valmis: komissio tarjoaa entistä kultaisemmat – saajille rahakkaammat ja veronmaksajille kalliimmat – kädenpuristukset komissaarin tehtävät jättäville.Palatsien valtapelit eivät ehkä sinänsä ole olennaista seurattavaa eurooppalaisille, mutta tässä väännössä on laajem­piakin ulottuvuuksia.ean-Claude Juncker on vetäytynyt ikävistä mutta valtaa sisältävistä hallintoaskareista ja valmistelusta. Vaikutusvaltaisimmat virkamiehet ovat saaneet entistä vapaamman roolin. ­Kovaotteisena ja -korvaisena tunnettu Selmayr on toiminut Junckerin nimissä ja säätänyt sekä pieniä että isoja asioita.Suomen näkemys EU-koneistosta on ollut unionitaipaleen alusta saakka selvä: pienen maan etu on vahva ja puolueeton komissio. Junckerin komissio halusi ­kuitenkin olla ”poliittinen”, vastuussa EU-parlamentille. Suomen toiveista on etäännytty entistä kauemmas, kun komission virkamiehet ovat ottaneet ohjaavaa roolia ja hallintokulttuuri on sen sallinut. Virkavastuu ja poliittinen vastuu ovat menneet sekaisin.