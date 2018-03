Pääkirjoitus

Siniset nostivat profiiliaan, mutta onko siitä hyötyä?

Sosiaali- ja terveysministeri

Pirkko Mattila (sin) nimitti viikko sitten selvitysmiehen kartoittamaan siirtymistä yleiseen ansiosidonnaiseen työttömyysturvaan. Nykyisin ansiosidonnaista saavat vain johonkin työttömyyskassaan kuuluvat.Sinänsä selvitysmiehen asettamisen ei pitänyt tulla yllätyksenä. Sinisten puheenjohtaja Sampo Terho kirjoitti blogissaan helmikuun lopulla, että ansiosidonnaisen työttömyysturvan pitäisi kuulua kaikille.Terho perusteli esitystä sillä, että työttömyyskassat maksavat vain 5,5 prosenttia ansiosidonnaisen kustannuksista. Valtaosan maksavat valtio sekä työnantajat ja kaikki työntekijät – siis myös työttömyyskassoihin kuulumattomat – työttömyysvakuutusmaksun muodossa.Muut hallituspuolueet eivät lämpene sinisten idealle. Vain sisä­ministeri Kai Mykkänen (kok) on julki­sesti sanonut kannattavansa ajatusta.SAK:n ja STTK:n reaktiot olivat arvattavissa. Jälkimmäisen pääekonomisti Ralf Sund poltti tyystin päreensä Terhon ­ideasta. Hän syytti Demokraatissa (23.2.) Terhoa pyrkimyksestä horjuttaa kuulumista ammattiliittoon.Terhon ajatus ei ole uusi. Sama ehdotus oli pari vuotta sitten Sitran raportissa. Sitä laatimassa olivat muun muassa Elina Lepomäki (kok), Juhana Vartiainen (kok) ja Osmo Soininvaara (vihr).olitiikassa on taipumus kysellä aloitteentekijän perimmäisten motiivien perään. Sinisten kannatus on jämähtänyt niin pieneksi, että motiivia voisi etsiä siltä suunnalta.Monet ovat kuitenkin keskustelun perusteella havahtuneet siihen, että on olemassa etuus, jota kaikki rahoittavat mutta josta vain jäsenet pääsevät nauttimaan. Asian nostaminen voisi kirkastaa sinisten profiilia, mutta kenen silmissä?Moni demariäänestäjä siirtyi perus­suomalaisten kannattajiksi vuosien 2011 ja 2015 eduskuntavaaleissa. Viimeaikaiset mielipidemittaukset osoittavat, että osa näistä puoluetta vaihtaneista on palannut takaisin demarien riveihin.Demaritaustaiset eivät ehkä syty työttömyyskassojen arvostelusta. Aloite tuskin houkuttelee sinisille kannattajia keskustan ja kokoomuksen riveistäkään.