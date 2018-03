Pääkirjoitus

Seuraavat eduskunta- ja EU-vaalit voitaisiin yhdistää

Pääministeri

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

E

Juha Sipilä (kesk) olisi valmis yhdistämään ensi vuoden kevätpuolella pidettävät eduskunta- ja EU-parlamenttivaalit. Sipilä kertoi kannastaan vieraillessaan maanantaina Turussa.Edessä on vajaan vuoden sisään peräti kolmet vaalit. Tämän vuoden syksyllä järjestetään maakuntavaalit, jos sote- ja maakuntauudistus toteutuu ja jos uudistukset pysyvät aikataulussaan. Sekä sote- että maakuntalait pitäisi hyväksyä eduskunnassa vielä kevätkauden aikana, ennen kesälomia.Elina Lepomäki ja pari muuta kokoomuksen kansanedustajaa on esittänyt kriittisiä arvioita sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistuksesta. Lepomäki on sanonut suoraan, ettei hän äänestä uudistuksen puolesta. Sipilä totesi kuitenkin luottavansa siihen, ettei kokoomuksesta tapahdu enempää lipeämisiä.Hallituspuolueiden rivien on syytä pysyä yhtenäisinä, tai muuten tämän hallituskauden suurimmat hankkeet kaatuvat – ja samalla ehkä kaatuisi myös hallitus.Jos hallitus pysyy pystyssä eikä eduskuntavaaleja aikaisteta, ensi vuonna on luvassa eduskuntavaalit huhtikuussa ja EU-vaalit touko–kesäkuun taitteessa.Tämän vuoden tammikuussa järjestettiin presidentinvaalit, joista selvittiin ensimmäistä kertaa yhdellä äänestyskerralla. Vaaliväsymyksen vaara on silti ilmeinen. Eniten pelätään, etteivät maakunta- ja EU-vaalit eivät saa väkeä uurnille. EU-vaalit voivat jäädä näkyvyydessä eduskuntavaalien jalkoihin, mikäli vaalit pidetään samaan aikaan. Jos eduskuntavaalit pidetään ensin, hallitusneuvottelut ovat kiivaimmillaan EU-vaalikampanjoinnin aikaan. Taas jäisivät EU-vaalit varjoon.duskuntapuolueiden puoluesihteerit ovat pohtineet eri vaalien yhdistämistä moneen kertaan. Enemmistö kannatti EU- ja eduskuntavaalien yhdistämistä tämän kerran. Sdp, Rkp ja kristillisdemokraatit vastustivat ajatusta. Vaalien siirtäminen vaatisi kuitenkin puolueiden yksituumaisuutta.Vaalien yhdistämistä kannattaa edelleen vakavasti pohtia. Normaaliaikataulussa EU- ja eduskuntavaalit osuisivat samalle keväälle seuraavan kerran vasta vuonna 2039, joten pysyvälle järjestelylle ei ole tarvetta.