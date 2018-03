Pääkirjoitus

Rex Tillersonia tuli heti ikävä potkujen jälkeen

Arviot

olivat hyvin kriittisiä, kun presidentti Donald Trump virka­kautensa alkaessa tammikuussa 2017 nimitti Rex Tillersonin ulko­ministerikseen. Suuria energia­kauppoja Venäjän kanssa Exxon Mobilin toimitusjohtajana tehnyttä Tillersonia epäiltiin Trumpin myötäilystä kritiikittömässä suhtautumisessa Venäjään.Kun Trump ilmoitti tiistaina Tiller­sonin erosta, reaktio oli tasan päinvastainen. Runsaassa vuodessa Tillerson on muuttunut julkisissa arvioissa yhdeksi tärkeimmistä maltin ja sopimusvaraisen kansainvälisen järjestyksen puolustajista Yhdysvaltojen hallituksessa. Maine ehkä vain koheni, kun Tiller­sonin väitettiin käyttäneen Trumpista luonnehdintaa moron, lapsen tasolla oleva idiootti.Muuttunut arvio kertoo paljon ­Trumpin lähipiiristä. Viime viikolla lähdöstään ilmoitti vapaakauppaa puolustanut talousneuvonantaja Gary Cohn.Trumpin uudeksi ulkoministeriksi nimittämä Mike Pompeo on sisäpolitiikassa tiukan linjan konservatiivi, joka on vetänyt jonkin verran itsenäistä linjaa tähänastisessa tehtävässään keskustiedustelupalvelu CIA:n johtajana.Pompeo on jyrkkä Venäjän arvostelija, jonka suhteesta Yhdysvaltojen liittolaisiin ja kumppaneihin tiedetään vähän.