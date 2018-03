Pääkirjoitus

Eurooppa odottaa seuraavaa Saksaa

Eilen

S

keskiviikkona alkoi Angela Merkelin neljäs kausi Saksan liitto­kanslerina. Kolmatta kertaa Merkelin kristillisdemokraattinen CDU ja sen baijerilainen sisar­puolue CSU muodostavat niin sanotun suuren koalition sosiaalidemokraattien SPD:n kanssa.Kuulostaa siltä kuin Saksa olisi muuttumattomuuden perikuva. Todennäköisemmin Saksa on kuitenkin nyt muutoksen kynnyksellä. Muut Euroopan maat, Suomi joukossa mukana, seuraavat tarkasti, mihin suuntaan EU:n suurin ja taloudellisesti vahvin jäsen alkaa kehittyä.Vaikka nyt eletään vasta uuden hallituksen ensimmäisiä päiviä, ilmassa on myös paljon yhden aikakauden lopun tunnelmaa. Yleisen arvion mukaan tämä on Merkelin viimeinen kanslerikausi, ­joten spekulaatiot hänen seuraajastaan ovat jo käynnissä.On hyvin mahdollista, ettei suurta koalitiota nähdä enää vähään aikaan. Kun se muodostettiin ensimmäisen kerran 1960-luvun lopulla, mukana olleiden puolueiden takana oli noin 90 prosentti äänestäjistä. Nyt lähestytään 50 prosentin rajaa.Kumpikin pääpuolue hävisi puoli vuotta sitten järjestetyissä liittopäivävaaleissa, mutta erityisen kipeä tappio oli so­siaalidemokraateille, joiden puoluehistoria ulottuu puolentoista vuosisadan taakse. Nyt myös Saksassa kysytään, mikä on sosiaalidemokratian tulevaisuus.SPD suostui lopulta hallitukseen, kun Merkel teki suuria poliittisia myönnytyksiä ja antoi hallituskumppanille tärkeitä ministerinsalkkuja. Silti SPD pelkää kannatuksen murenevan hallitusvastuun ­takia erityisesti oikean laidan populistipuolueen AfD:n suuntaan.aksa oli viime vuosisadalla Euroopassa pitkään osa ongelmaa. Viime vuosikymmenet se on kuitenkin ollut osa ratkaisua: rauhanomaiseen yhteistyöhön valmis maa, joka on hyvä naapuri ja vastuullinen maanosan veturi – ei vailla itsekkyyttä mutta kuitenkin yhteisiä pelisääntöjä noudattaen.Saksan toimiin myös Euroopassa vaikuttaa paljon se, löytyykö maasta enää tulevaisuudessa toimivia hallituspohjia vai tuleeko politiikasta arvaamattomampaa. Enteellisesti jo tällä kertaa hallituksen muodostaminen kesti puoli vuotta.