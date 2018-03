Pääkirjoitus

Macron poikkeaa edeltäjistään ja uhmaa ammattiliittoja

presidentti Emmanuel Macron käy työhön, joka on odottanut tekijäänsä vuosi­kymmeniä. Macron yrittää saada Ranskan työmarkkinat joustavammiksi ja pienentää julkisen talouden rasitusta.Aiemmat presidentit ja hallitukset ovat aina perääntyneet, kun he ovat havainneet ammattiyhdistysliikkeen nostattavan lakkoja uudistuksia vastaan.Macron suuntaa suoraan päin, sillä hän on ymmärtänyt aikojen muuttuneen ja järjestöjen päätyneen Ranskassa ontoiksi kuoriksi. Keskusjärjestöihin kuuluu vain muutama prosentti työntekijöistä, ja järjestöjen nostattamien mielenilmausten kyky kerätä väkeä ja sympatiaa on heikentynyt oleellisesti.Tämän kevään iso koitos on valtiollisen rautatieyhtiön SNCF:n remontti. EU pakottaa jäsenmaat avaamaan rautatiet ­kilpailulle. SNCF:stä ei nykyisellään ole kilpailuun: se on heikosti hoidettu ja ­syvästi tappiollinen yhtiö, jossa työn­tekijöillä on lukuisia etuoikeuksia.Ranskan hallitus aikoo panna yhtiön kuntoon eikä kysele enää lupia työntekijäosapuolelta. Odotettavissa on rautatieläisten lakkoja. Samalla hallitus ja ay-liike menevät kohti tärkeätä taistoa. Jos hallitus voittaa tämänkin väännön, se ottaa pitävän niskalenkin ay-liikkeestä.