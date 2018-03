Pääkirjoitus

Puoluetaustaisilla säätiöillä on kyseenalainen maine

Keskustataustainen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

E

Nuoriso­säätiö on taas näkynyt uutis­otsikoissa, kun eronnutta hallituksen puheenjohtajaa Perttu Nousiaista ja toimitus­johtaja Aki Haaroa on epäilty epäselvyyksistä talousasioissa.Säätiöitä valvova Patentti- ja rekisterihallitus ehti jättää käräjäoikeudelle hakemuksen Nousiaisen erottamisesta, mutta hän erosikin itse sunnuntaina. Haaro saa jatkaa, kunnes säätiölle löydetään uusi toimitusjohtaja.Nousiaista ja Haaroa epäillään lahjusten ottamisesta. Haaro on tuomittu aiemmin luottamusaseman väärinkäyttämisestä vaalirahajupakan yhteydessä.Nuorisosäätiön on sanottu etääntyneen keskustasta, mutta kumpikin epäilty on ollut vastuullisissa tehtävissä myös tiiviimmin keskustataustaisissa yhteisöissä. STT uutisoi keskiviikkona, että Haaro jättää tehtävänsä myös keskustataustaisen Maaseudun säätiön asiamiehenä.Keskustataustaiset säätiöt ovat viime vuosina olleet eniten uutisten aiheina. Mutta on muillakin puolueilla säätiöitä.Säätiö tuntuu olevan puolueiden tapa keskittää tietoa ja taloudellista valtaa ­pienelle sisäpiirille. Usein säätiöiden hallitukset täydentävät itse itseään.simerkiksi perussuomalaisten puoluetoimiston omistaa Perussuomalaisten tukisäätiö. Säätiön hallituksessa ei kuitenkaan taida olla ainuttakaan nykyistä perussuomalaista, vaan keskeiset paikat ovat nykyi­sillä sinisillä.Puheenjohtaja on entinen kansan­edustaja Raimo Vistbacka ja varapuheen­johtaja Timo Soini, kumpikin Perus­suomalaiset-puolueen perustajajäseniä.Perussuomalaisten puoluetoimisto on vuokralla tukisäätiön omistamissa tiloissa Helsingin Kaartinkaupungissa.Ensin puolue lainasi säätiölle rahat, joilla säätiö osti puoluetoimiston tilat. Nyt puolue maksaa säätiölle tiloista vuokraa, jolla säätiö taas lyhentää velkaansa puolueelle. Kun aikaa on kulunut tarpeeksi, säätiö on maksanut velkansa puolueelle ja omistaa miljoonien eurojen arvoisen huoneiston.Soinia ja Vistbackaa taisi kannustaa säätiömaailmaan perussuomalaisten edeltäjän Smp:n kohtalo. Puolue ajautui konkurssiin.