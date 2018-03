Pääkirjoitus

Nordean päätös vaikuttaa myös mielikuvaan Suomesta

suurimman pankkikonsernin Nordean yhtiökokous teki torstaina Tukholmassa odotetun ratkaisun: yhtiö siirtää pääkonttorinsa Ruotsista Suomeen. Muutto tapahtuu ensi syksynä.Länsinaapurissa hanke on herättänyt äänekkäitä vastalauseita, joten päätöstä ruotsalaisille selittävät saavat luetella, kuinka moni asia jää ennalleen. Työ­paikkoja ei juuri siirry, ja Nordea maksaa jatkossakin veroja useaan maahan.Nykyaikaisella yrityksellä ei ole enää muusta maailmasta erillistä pääkonttoribunkkeria, vaan toimintoja on hajautettu ja avainhenkilöt liikkuvat ketterästi.Talouden näkökulmasta suurin muutos on, että Suomessa Nordea on EU:n pankkiunionin piirissä. Yhtiö välttyy Ruot­sissa uhanneilta maksujen korotuksilta.Päätöksellä on kuitenkin myös ulottuvuuksia, joita on vaikea mitata yksin­kertaisilla laskelmilla. Jos katsoo, mihin kaupunkiin kansainväliset suuryritykset asettuvat Pohjois-Euroopassa, Tukholma on tähän asti ollut huomattavasti Helsinkiä houkuttelevampi.Nyt yrityksiä Suomeen houkuttelevat voivat lisätä suostuttelumateriaaleihinsa vielä yhden kohdan: ”Tämäkin suur­yritys päätti siirtää pääkonttorinsa Tukholmasta Helsinkiin.”