Maakuntauudistus tuottaa kipua Uudenmaan kunnille

osa Uudenmaan kuntapäättäjistä näyttää asettuvan kantapääjarrutukseen sote- ja maakuntauudistuksessa. Kuntapäättäjistä koostuva Uudenmaan maakuntavaltuusto päätti alkuviikosta selvällä äänten enemmistöllä vastustaa uudistusta. Helsingin kaupunginvaltuusto kokoontuu ylimääräiseen kokoukseen samasta asiasta.Helsingin pormestari Jan Vapaavuori (kok) on jo aiemmin haukkunut uudistuksen lyttyyn ja kirjoitti blogissaan, että maakuntauudistus kaatuu. Kuntien nihkeän asenteen vuoksi sote-uudistuksen valmistelut ovat Uudellamaalla edenneet hitaammin kuin muissa maakunnissa.Sote- ja maakuntauudistus muokkaa kuntia historiallisella tavalla, kun se siirtää noin puolet kuntien tehtävistä ja ­rahoista uudelle maakuntahallinnolle. On ymmärrettävää, että näin isoa muutosta voi olla vaikea hyväksyä.Uusimaa on 1,6 miljoonalla asukkaallaan hyvin erilainen maakunta kuin muut. Seuraavaksi suurimmassa maakunnassa Pirkanmaallakin on asukkaita vain puoli miljoonaa. Uusmaalaisista suurin osa asuu kolmessa kaupungissa: Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla. Helsinki on lisäksi kooltaan jättiläinen muihin kuntiin verrattuna, ja naapurit pelkäävät koko ajan joutuvansa sen tallaamiksi. Helsingin kaupunki kipuilee nyt valtansa kapenemista. Samaan aikaan pienemmät Uudenmaan kunnat pelkäävät helsinkiläisten ylivallan toteutumista myös tulevassa, suorilla vaaleilla valittavassa maakuntavaltuustossa.ääkaupunkiseudun kunnat saivat vuonna 2016 tehdä oman ehdotuksensa erillisratkaisusta sote-palvelujen järjestämiseksi alueella. Ehdotusta ei pidetty toteuttamis­kelpoisena. Hallitus on kuitenkin hyväksynyt pääkaupunkiseudulle erillisratkaisun kasvupalvelujen järjestämisessä.Uudenmaan kunnat ovat huolissaan myös valtionosuuksiin tulevista muutoksista ja maakunnan osuudesta sote-kustannusten hillinnässä. Ongelmat johtuvat ensisijaisesti väestön ikärakenteen muutoksesta sekä julkisen talouden kestävyysvajeesta. Sosiaali- ja terveyspalvelujen rahoitus joutuu joka tapauksessa koville, kun palvelut rahoittavan työikäisen väestön määrä vähenee.