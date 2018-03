Pääkirjoitus

Nykyhallituksen viimeisen budjetin laadinta on alkanut

Valtiovarainministeriö

kävi viime viikon puolella kahdenväliset neuvottelut muiden ministeriöiden kanssa. Aiheena oli vuosien 2019–2022 julkisen talouden suunnitelma ja valtiontalouden rajat eli kehykset. Hallituksen yhteiset kehysneuvottelut pidetään pääsiäisen jälkeen huhtikuun alkupuolella.Käytännössä ensi vuosi on viimeinen vuosi, jonka talouslinjauksiin nykyinen hallitus voi vaikuttaa. Seuraava hallitus on suhteellisen vapaa päättämään valtion 2020-luvun menoista. Vain lakisääteiset menot rajoittavat.Eturyhmistä Elinkeinoelämän keskusliitto ja Kuntaliitto julkistivat viime viikolla omat toiveensa ensi vuoden budjettiin.Valtion tulo- ja menoarvion laadinta on vuosikymmenien aikana muuttunut huomattavasti. Ennen hallituksen varsinaiset budjettineuvottelut kestivät usein viikon. Nykyään seuraavaa vuotta koskevat hallituksen budjettineuvottelut eli niin sanottu budjettiriihi viedään läpi parissa päivässä.Syitä aikataulun tiivistymiseen on ainakin kaksi: seuraavan vuoden budjettia on valmisteltu keväästä lähtien, tänä vuonna siis viime viikosta alkaen.Seuraavan vuoden budjetti yritetään lyödä mahdollisimman pitkälle kiinni ­ennen koko hallituksen neuvotteluja. Budjettiriiheen pyritään jättämään vain kaikkein kiperimmät, hallituspuolueiden välistä kiistaa aiheuttavat menoerät. Suurista talouspoliittisista linjoista päätetään usein jo hallitusneuvotteluissa.Hallituskauden loppupuolella tehdään harvemmin suuria budjettimuutoksia. Yksi muutos kuitenkin näyttää toden­näköiseltä: rivikansalaisille tarkoitettu ­sijoitussäästötili, joka on vielä työryhmän pohdittavana. Sijoitustiliä on ajanut valtiovarainministeri Petteri Orpo (kok). Keskustan veroryhmä kannattaa ajatusta.uloillaan oleva sote- ja maakuntauudistus muuttaa myös bud­jettikäytäntöjä, kun maakunnille tulevat omat budjetit. Niistä rahoitetaan maakuntien vastuulle siirtyvät palvelut.Perimmiltään palvelut rahoittaa valtio, sillä maakunnille ei ole tulossa verotus­oikeutta. Maakuntabudjettien laatimista harjoitellaan parhaillaan.