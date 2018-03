Pääkirjoitus

Mikromuovien määriä ja vaikutuksia ihmiseen pitää tutkia

Mikromuovi

on noussut viime vuosina yhdeksi ihmisiä puhuttavista ympäristöongelmista. Torstaina uutisoitiin tutkimuksesta, jonka mukaan joistakin pullovesistä on löytynyt merkittäviä ­määriä mikromuovia. Kansainvälisen Orb Median tekemässä tutkimuksessa oli käyty läpi 259 vesipulloa yhdeksästä eri maasta, kaikilta mantereilta.Sadat miljoonat ihmiset juovat pullotettuja vesiä päivittäin. Suomessa niiden kulutus on vähäisintä Euroopassa: täällä on yleensä tarjolla laadukasta hanavettä.Ympäristössä muovi ei katoa vaan ­hajoaa yhä pienemmiksi hiukkasiksi. Muovihiukkasia on kertynyt vesistöihin ja muualle ympäristöön 1950-luvulta ­alkaen. Viime vuosina muovin käyttö on lisääntynyt erityisen nopeasti.Koska mikromuovia on levinnyt vesistöihin ja maaperään, sitä on löydetty myös hanavesistä. Suomen ympäristökeskus alkaa tässä kuussa tutkia hana­veden mahdollisia mikromuoveja Hel­singissä, Tuusulassa ja Päijänteellä. Tuloksia tutkimuksista saadaan kesän ku­luessa.Toistaiseksi ei tiedetä, onko mikromuovista ihmisen elimistölle haittaa ja millaista se voisi olla. Myös terveys­haittoja on siksi syytä tutkia lisää.