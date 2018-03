Pääkirjoitus

Venäjällä tärkein tapahtuu vaalien ulkopuolella

Vielä

V

tämän vuosikymmenen alussa Venäjän tapahtumat eivät kuuluneet maailmanpolitiikassa kiinnostavimpien aiheiden joukkoon. Venäjän asioita seurasivat toki Venäjän naapuri­maat ja ne, joiden työtehtäviin maa kuului, mutta urastaan kiinnostuneet poliitikot, virkamiehet ja tutkijat tähysivät muualle.Viime sunnuntaina käytyjen presidentinvaalien maailmalla saama huomio osoittaa, että Vladimir Putin on onnistunut ainakin yhdessä tavoitteessaan. Venäjää seurataan taas tarkasti, ja maan tapahtumien merkitystä yritetään tulkita.Vaalien muodollinen tulos ei ole analyysien kannalta kiinnostavin osuus. Putin sai odotettua suuremman ääniosuuden, mutta osallistumisaktiivisuus jäi tavoitteista. Äänimäärä oli hyvä.Vaikka kuvauksia vaalitoimituksen epäselvyyksistä liikkuu, luvut osoittavat, että vaalit ratkaistiin viimeistään ehdokasasetteluvaiheessa. Putinille ei ollut varteenotettavia haastajia. Tällaisia haastajia ei voisi poliittista uraputkea noudattaen kasvaakaan, koska media ja kansalaisyhteiskunta eivät toimi vapaasti.Vaalien hämmentävimmät vaiheet ­eivät tapahtuneet Venäjällä eivätkä itse vaalikampanjassa vaan Britanniassa. Isku kemiallisilla aseilla entistä venäläistä ­kaksoisagenttia kohtaan sai Venäjän ja lännen suhteet jälleen yhtä pykälää huonommiksi. Teon logiikka on yhä hämärä.aalitoimitus oli Putinille pakollinen välivaihe, joka hoitui ilman suuria yllätyksiä. Kiinnostavat ajat ovat vasta edessä.Venäjän ulkopuolella seurataan, oliko ulkopolitiikan kovenemisessa vaaleihin liittyvää suhdannelisää, jolloin nyt olisi varaa palata yhteistyöhakuisempaan suuntaan.Venäjän sisällä korjausliike voi tulla jonkin ajan kuluttua toiseen suuntaan. Hankalia päätöksiä talousuudistuksista tai vyön kiristämisestä on lykätty. Talouspolitiikan suuri linja on ollut hämärä. Voisiko se kirkastua, kun vaaleista on ­kulunut jonkin aikaa?Ajat ovat jännittäviä myös vallan sisäpiirissä. Mahdolliset henkilövaihdokset tulkitaan osana Putinin seuraajapeliä. Vallanvaihto on näiden vaalien jälkeen taas askeleen verran lähempänä.