Politiikka ja raha kohtaavat digiyritysten tietojen äärellä

poliittisille draama- ja jännityssarjoille on valmista sisältöä.Yhdysvaltojen äärioikeiston strategian suunnittelija Steve Bannon perusti konservatiivisten rahoittajien tuella poliittiseen vaikuttamiseen erikoistuvan data­yhtiön vuonna 2013. Nimeksi tuli vakuuttavalta kuulostava Cambridge Analytica.Yhtiö sai haltuunsa Facebookilta 50 miljoonan käyttäjän tietoja suunni­tellessaan ”psykograafista mallinnusta” vaalikampanjoissa. Cambridge Analytica avusti Yhdysvaltojen presidentinvaaleissa Donald Trumpia, jonka päästrategiksi Bannon nousi.Jo aiemmin Venäjältä lähtöisin olevien valeprofiilien takia kolhittu Facebook joutui uuteen myrskypyörteeseen, kun miljoonien käyttäjäprofiilien luovuttaminen paljastui. Heti perään paljastui, että Cambridge Analytica on ehdottanut prostituoituja ja lahjuksia hyvinä keinoina vaikuttaa muiden maiden vaaleihin.Paljastukset yhtiöiden toiminnasta julkaistiin Yhdysvalloissa ja Britanniassa lauantaina ja maanantaina. Tapahtumien tutkintaa käynnistellään.Maailma on jo tottunut tietoihin siitä, että uutisiksi naamioituja valheita ja tekaistuja keskustelijoita käytetään poliittiseen vaikuttamiseen tietoverkoissa. Paljastukset Cambridge Analytican toiminnasta antavat uutta tietoa toiminnan teollisista mittasuhteista ja altistavat Facebookin kaltaiset digimaailman jättiyritykset kriittiselle arvioinnille, vaikka ne ovat kaikin tavoin pyrkineet sitä välttämään.acebook ei ole oman ilmoituksensa mukaan syyllistynyt tapahtumissa laittomuuksiin vaan on itse ollut tietokantojen väärinkäytön kohde. Odotettavissa on kuitenkin selvityksiä muun muassa siitä, onko Facebook kertonut yksittäisille käyttäjille ­sopimusten mukaisesti heidän käyttö­tietojensa hyödyntämisestä.Cambridge Analytican kohdalla epäilysten piiriin mahtuu rikollinen toiminta, jonka yhtiö kiistää.Tiedot yhtiöstä ja paljastuneet tapahtumat vahvistavat kuitenkin kuvaa siitä, ­miten digitaaliseen verkkoon koottu tieto ja sen käyttö on aikamme suuri rahan, vallan ja sitä kautta myös mahdollisten rikollisten väärinkäytösten houkutin.