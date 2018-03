Pääkirjoitus

Hyvät talousluvut pitävät hallituksen kasassa

jokin pitää Juha Sipilän (kesk) hallitusta kasassa, niin se on Suomen talouden kehitys. Ensi vuoden vaaleihin mennään kovassa myötä­tuulessa. Lähes kaikki talouden kehitystä koskevat mittaukset kertovat Suomen talouden hyvästä iskukyvystä.Yhdistelemällä mittauksia voi arvioida, mitä nykyisen hallituksen puolueilla on näyttää vaalien alla. Vuonna 2019 bruttokansantuotteen määrä on lopulta noussut yli sen tason, jossa oltiin toistakymmentä vuotta sitten, kun taantuma alkoi.Silloin hallituksen työllisyystavoitekin on todennäköisesti jo täyttynyt. Suomen työllisyysaste on ehkä 72 prosenttia. Kilpailukykykisassa Suomi on tuolloin kirinyt tärkeimmät vertailumaat kiinni.Hallituspuolueet menevät vaaleihin kertoen, että nyt julkinen talouskin on tasapainossa. Verotulojen nopea kasvu viime vuonna oli yllätys. Velka suhteessa bruttokansantuotteeseen alkaa sittenkin kutistua. Vuonna 2019 Suomi täyttää Emu-kriteerit: vaje on reilusti alle kolme prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen ja velkapotti alle 60 prosenttia.Jos inflaatio pysyy hitaana, kuluttajien ostovoima kasvaa mukavasti.Mitä järkeä olisi hypätä hallituksen kelkasta pois juuri, kun hallitusohjelmassa mainitut taloustavoitteet täyttyvät?