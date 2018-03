Pääkirjoitus

Pyromaanit saivat liekinheittimen

Yhdysvaltojen hallituksessa ei ­Donald Trumpin presidenttikaudella ole missään vaiheessa ollut niin sanottuja kyyhkyjä eli pehmeän sovintolinjan edustajia. Päinvastainen käsite, haukka, ei sekään enää riitä luonnehdinnaksi nykyiselle hallitusrivistölle.



Uusinta lisäystä, kansallisen turvallisuuden neuvonantajaksi nousevaa John Boltonia, voisi kuvata maineeltaan kansainvälisen politiikan liekinheittimeksi. Sellaisella voi syntyä arvaamatonta jälkeä, varsinkin kun Trumpin lähipiiri vaikuttaa ajoittain yhä enemmän pyromaaneilta kuin palokuntalaisilta.



Bolton keräsi maineensa innokkaana sotatoimien kannattajana ollessaan presidentti George W. Bushin neuvonantajana ja vuosina 2005–2006 YK-lähettiläänä. Tuoreemmin hän on esittänyt ennalta ehkäiseviä hyökkäyksiä ratkaisuina sekä Iranin että Pohjois-Korean kriiseihin.



Boltonilla on tietenkin myös kaikki mahdollisuudet yllättää, mutta Venäjän ystävä hän ei ainakaan ole. Hänen nousunsa kenraali H. R. McMasterin tilalle Trumpin turvallisuuspolitiikan portinvartijaksi on kuitenkin jatkoa sarjalle kovaa linjaa vahvistavia henkilövaihdoksia Yhdysvaltojen kauppa- ja ulkopolitiikan johdossa. Muutokset tuskin päättyvät tähän.