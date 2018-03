Pääkirjoitus

Katalonian umpisolmua pitäisi löysätä eikä kiristää

Carles Puigdemontin

tie toimittajasta keskisuuren katalonialais­kaupungin Gironan pormestariksi ja lopulta Euroopan laajuiseen julkisuuteen on täynnä sattumia, mutta opportunistina Puigdemontia ei voi pitää. Nyt 55-vuotias Puigdemont on ollut ­aikuisikänsä Katalonian itsenäisyyden kannattaja. Katalonian aluejohtajaksi hänet löydettiin lähes vahingossa, kun korruption tahraama kokeneempi poliitikko joutui väistymään.Poliittisen uransa huipulla vuosina 2016–2017 Puigdemont oli tekemässä alue­hallinnossa selkeästi Espanjan perustuslain vastaisia yksipuolisia päätöksiä kansanäänestyksestä ja tasavallaksi julis­tautumisesta. Niihin itsenäisyyshanke tällä haavaa romuttui viime lokakuun lopussa. Nyt 25 itsenäisyyshankkeen johtajaa, osa vangittuina ja osa ulkomaille ­paenneina, on syytteessä kiihotuksesta, kavalluksista ja kovimmillaan kapinasta.Puigdemontin oma pakomatka katkesi ainakin toistaiseksi sunnuntaina, kun Saksan poliisi otti hänet eurooppalaisen etsintäkuulutuksen perusteella talteen matkalla Suomesta Belgiaan.Katalonia on nyt saanut Puigdemontin toivomaa kansainvälistä huomiota. Saksassakin hallituksen edustajat kuitenkin toistivat kannan, jonka mukaan Espanja on demokratia, ja Katalonian kysymys ­pitää ratkaista sen perustuslain ja muun lainsäädännön puitteissa.uigdemontista on tullut symboli sekä Katalonian itsenäisyyden kannattajille että vastustajille. Siitä ei ole hyötyä, kun pitäisi hakea ratkaisua kiistaan, jossa molemmilla osapuolilla on tilaa perääntymiseen.Espanjan hallitus ei voi kiistää sitä, että ennenaikaisissa aluevaaleissa 21. joulukuuta Junts per Catalunya sai itsenäisyysmielisistä puolueista suurimman äänimäärän ja Puigdemont oli puolueen ehdokaslistalla ykkösenä.Keskenään riitelevät itsenäisyysmieliset puolueet eivät kuitenkaan ole pystyneet sopimaan uudesta aluehallituksen johtajasta, joka ei olisi vankilassa tai ulkomailla. Uudet vaalit eivät välttämättä muuttaisi asetelmaa.Katalonialaiset ja muut espanjalaiset ansaitsevat kiistassa ratkaisun, johon ­tarvitaan molemminpuolista joustoa.