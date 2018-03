Pääkirjoitus

Työyhteisöissä teorian pitää muuttua käytännöksi

Kun

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Suomen kansallisooppera ja -baletti kertoi maanantaina baletin taiteellisen johtajan Kenneth Greven siirtämisestä sivuun esimies­tehtävistä hänen kautensa viimeisiksi kuukausiksi, viesti huipentui tiedotteen yhteen virkkeeseen.”Kansallisooppera ja -baletti ei hyväksy epäasiallista käytöstä, ja organisaatiossa on selkeät toimintamallit tällaisten asioiden ehkäisyyn ja käsittelyyn.”Näinhän sen pitäisi olla. Useita kuukausia jatkunut julkinen #metoo-keskustelu sivujuonteineen toivottavasti osaltaan johtaa siihen, että asiaton käytös ja häirintä halutaan ehkäistä ennalta. Jos asiattomuuksia kuitenkin ilmenee, niihin puuttuminen kuuluu työyhteisön, erityisesti esimiesten, keskeisiin tehtäviin.Suomessa työsuojelusta on säädetty kattavat pykälät, mutta keskustelu on osoittanut, että suoja ei toteudu kaikkialla. Vaikenemisen ja puuttumattomuuden kulttuuri on sallinut vallan väärinkäytön.Julkisuus ei ole päämäärä sinänsä eikä rangaistusten toimeenpanon foorumi vaan keino murtaa vaikeneminen ja saada työyhteisöjen toiminta muuttumaan.Keskustelu julkisuusstrategioista ohittaa pääkysymyksen eli sen, ehkäistäänkö ongelmia ja puututaanko niihin myös arjessa. Vain siten kitketään asiaton käytös.